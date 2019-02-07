Sevgililer Günü’nde eski sevgilinizin ismini bir yılana vermek ister misiniz?

Wild Life Sydney Hayvanat Bahçesi, belki de eski sevgilinizden intikam alabilmeniz için size ilginç bir teklif sunuyor. Eğer bu SevgililerGünü’nde eski kız/erkek arkadaşınızın ismini bir yılana vermek istiyorsanız, bunun için bir şansınız var. Bu arada, yılanın da “Kahverengi yılan” olduğunu söyleyelim, yani dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesi.
Wild Life Sydney sizden, “Eski sevgilinizin neden bunu hak ettiğini” açıkladığınız bir mesaj ve doğal yaşamı koruma amacıyla 1 dolarlık bağış talep ediyor. Detaylar için orijinal gönderiye göz atabilirsiniz. Yarışma, 13 Şubat’ta sona eriyor.
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