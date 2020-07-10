Sevgilinizle izlemeniz gereken muhteşem Netflix dizileri! Bazılarını ilk kez göreceksiniz...

Neredeyse herkesin Netflix'i var. Belgeselden komediye, biyografiden gerilime, romantikten dramaya kadar seyredeceğiniz birçok film ve dizi türü sizi bekliyor. Günlük yaşamlarımızda, haberlerde, TV'de, sosyal medyada, yaşadığımız ve gördüğümüz onlarca olumsuzluğu, yokmuş gibi hissetmek gerçekten zor. Neyse ki, filmler ve diziler sayesinde kafamızı dağıtabiliyoruz. Bizim de bir katkımız olsun diyerek sevgilinizle izleyebilmeniz için Netflix'teki en iyi romantik dizilerin bir listesini hazırladık.
Dizinin çıkış tarihi eski olsa da, günümüzde popülerliğini hala koruyor. İzlemediyseniz kaçırmayın! Son 10 yıl içinde ikonik bir dizi haline geldi. Dizide, aynı evde yaşayan altı yakın arkadaşın, yaşadıkları olaylar eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Peki, onları bu kadar özel kılan ve birbirlerine yakın tutan şey nedir?
Neden izlemelisiniz? Dizideki şakalar hala güncelliğini koruyor. İşin içine romantizm de girince, keyifli bir seri olduğunu söylemek yanlış olmaz.
New York'ta kitap dükkanı yöneticisi olan Joe, genç bir öğrenci olan Beck'e aşık olur. Fakat bu aşk saplantıya dönüşür. Beck'in yakın arkadaşı olan Peach, her şeyin farkında olmasına ve Joe'den şüphelenmesine rağmen hiçbir kanıt bulamaz.
Neden izlemelisiniz? Başrol oyuncusu Penn Badgley'in Gossip Girl'deki sevecen ve yalnız çocuk kimliğinden çok farklı bir rolde olduğunu göreceksiniz.
Başroldeki Dylan, hayatının aşkını ararken cinsel yolla bulaşan klamidya hastalığına yakalanır. Doktoru şimdiye kadar birlikte olduğu kişileri durumdan haberdar etmesini ister. Dylan da doktorunun tavsiyesini dinleyerek tek tek eski sevgililerini aramaya başlar. Hem eğlenceli, hem de aşk kokulu dizi size keyif verecek.
Neden izlemelisiniz? Eğlenceli, komik ve aşka dair. Dylan aradığı aşkı bulabilecek mi?
Fransız aşk dizisi olan Plan Coeur, ayrıldığı sevgilisini unutamayan Elsa'nın hikayesini anlatıyor. Paris'te yaşayan Elsa, arkadaşlarının ön ayak olması ile escort bir erkekle çıkmaya başlar. Sonrasında olaylar, bekledikleri gibi gitmiyor. Elsa gerçeği öğrenecek mi sorusunun cevabını da izleyince alacaksınız.
Neden izlemelisiniz? Aslında hiçbir şey imkansız değildir.
Bu kadar diziden bahsederken Kore yapımlarını es geçmek olmazdı. Netflix'in çok izlenen aşk dizileri kategorisinde 2019 yapımı Romance Is a Bonus Book adlı yapım karşımıza çıkıyor.
Çalıştığı şirketin genç ve başarılı başeditörü Cha Eun-Ho ile eski bir metin yazarı olan Dan-i'nin yolları kesişir. Dan-i ihtiyacı olan işi bulabilecek mi? Sadece iş mi, yoksa içinde aşk da var mı?
Neden izlemelisiniz? Aşk gerçekten tesadüfleri sever mi sorusuna yanıt arıyorsanız bu diziye bir şans verin.
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