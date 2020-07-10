Sevgilinizle izlemeniz gereken muhteşem Netflix dizileri! Bazılarını ilk kez göreceksiniz...

Neredeyse herkesin Netflix'i var. Belgeselden komediye, biyografiden gerilime, romantikten dramaya kadar seyredeceğiniz birçok film ve dizi türü sizi bekliyor. Günlük yaşamlarımızda, haberlerde, TV'de, sosyal medyada, yaşadığımız ve gördüğümüz onlarca olumsuzluğu, yokmuş gibi hissetmek gerçekten zor. Neyse ki, filmler ve diziler sayesinde kafamızı dağıtabiliyoruz. Bizim de bir katkımız olsun diyerek sevgilinizle izleyebilmeniz için Netflix'teki en iyi romantik dizilerin bir listesini hazırladık.

FRIENDS (1994)

Dizinin çıkış tarihi eski olsa da, günümüzde popülerliğini hala koruyor. İzlemediyseniz kaçırmayın! Son 10 yıl içinde ikonik bir dizi haline geldi. Dizide, aynı evde yaşayan altı yakın arkadaşın, yaşadıkları olaylar eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Peki, onları bu kadar özel kılan ve birbirlerine yakın tutan şey nedir?

Neden izlemelisiniz? Dizideki şakalar hala güncelliğini koruyor. İşin içine romantizm de girince, keyifli bir seri olduğunu söylemek yanlış olmaz.

YOU (2018)

New York'ta kitap dükkanı yöneticisi olan Joe, genç bir öğrenci olan Beck'e aşık olur. Fakat bu aşk saplantıya dönüşür. Beck'in yakın arkadaşı olan Peach, her şeyin farkında olmasına ve Joe'den şüphelenmesine rağmen hiçbir kanıt bulamaz.