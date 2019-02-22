Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Tecavüzün ardından küçük kızı elleriyle boğarak öldüren ve cansız bedenini parçalara ayıran Jacob, kızın cesedini aylar boyunca kedi kumunda sakladı. İşte kan donduran olayın detayları...
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