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Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 22.02.2019 08:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen olay kan dondurdu. 46 yaşındaki Jacob Sullivan, 44 yaşındaki eşi Sara Packer'in gözleri önünde 14 yaşındaki kızına tecavüz etti. Sara ise bu korkunç anlarda küçük kızı kurtarmak yerine sevgilisi yaptıklarını zevkle izledi.

Tecavüzün ardından küçük kızı elleriyle boğarak öldüren ve cansız bedenini parçalara ayıran Jacob, kızın cesedini aylar boyunca kedi kumunda sakladı. İşte kan donduran olayın detayları...

3 yıl sonra itiraf etti!

Cani adam ve sevgilisinden üç yıl sonra kan donduran itiraflar geldi.
46 yaşındaki Jacob Sullivan, sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tecavüz etti, ardındansa boğarak öldürdü ve cesedini parçalara ayırdı.
İddiaya göre, bütün bunları öldürdüğü Grace Packer’i evlat edinen 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer’in gözleri önünde yaptı.
Kızın cesedi aylar boyunca kedi kumunda saklandı.
Avcılar, bir tarlaya bırakılan ceset parçalarının 2016'nın Ekim ayında buldu.
14 yaşındaki kızın geride kalan parçaları bulunduğunda olayın üzerinden aylar geçmişti.
2016 yılında ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’nde gerçekleştirilen bu dehşetin beklenen itirafı Salı günü yapıldı. Bütün olanların gerekçesi 'sapkın bir cinsel fantezi' olarak açıklandı.
Önümüzdeki ay cani ikili tekrar mahkeme karşısına çıkacak. İkisinin de müebbet hapis ya da idam cezasına çarptırılmaları bekleniyor.
Küçük kızın henüz 8 yaşındayken de kendisini evlat edinen baba David tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtildi. Olayın ortaya çıkmasından sonra, Packer da cezaevine atılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Çocuk istismarı tecavüz cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu ikşi kişiye öce işkence sonrada idam edecenki ibreti alem olsun .cani pislikler
kimisi saraylarda doğar kimisi çöplükte kimisinin doğumu heyecanla beklenir kimisi de insan leşlerinin arasında, terazisi bozuk dünyaya böyle veda eder eder işte! dünyada adalet aramak ne kadar yanlış.. küçük kız umarım ölürken çektiğin korku ve acının mükafatını başka alemlerde alırsın
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