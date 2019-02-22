Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!

Tecavüzün ardından küçük kızı elleriyle boğarak öldüren ve cansız bedenini parçalara ayıran Jacob, kızın cesedini aylar boyunca kedi kumunda sakladı. İşte kan donduran olayın detayları...

3 yıl sonra itiraf etti!

Cani adam ve sevgilisinden üç yıl sonra kan donduran itiraflar geldi.

46 yaşındaki Jacob Sullivan, sevgilisinin 14 yaşındaki kızına tecavüz etti, ardındansa boğarak öldürdü ve cesedini parçalara ayırdı.

İddiaya göre, bütün bunları öldürdüğü Grace Packer’i evlat edinen 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer’in gözleri önünde yaptı.

Kızın cesedi aylar boyunca kedi kumunda saklandı.

Avcılar, bir tarlaya bırakılan ceset parçalarının 2016'nın Ekim ayında buldu.

14 yaşındaki kızın geride kalan parçaları bulunduğunda olayın üzerinden aylar geçmişti.

2016 yılında ABD’nin Pensilvanya Eyaleti’nde gerçekleştirilen bu dehşetin beklenen itirafı Salı günü yapıldı. Bütün olanların gerekçesi 'sapkın bir cinsel fantezi' olarak açıklandı.

Önümüzdeki ay cani ikili tekrar mahkeme karşısına çıkacak. İkisinin de müebbet hapis ya da idam cezasına çarptırılmaları bekleniyor.