MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sevgilisi de gitmişti! Acun Ilıcalı afet bölgesinde MasterChef ekibini ziyaret etti

Sevgilisi de gitmişti! Acun Ilıcalı afet bölgesinde MasterChef ekibini ziyaret etti

24.02.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya ve MasterChef ekibinin bir kısmı depremden sonraki günlerde afet bölgesine gitmişti. Mehmet Şef'i ve ekibini Türkiye Tek Yürek kampanyasında yaptığı sunuculukla gündem olan Acun Ilıcalı ziyaret etti. Ilıcalı'nın genç sevgilisi de geçtiğimiz hafta yardım için afet bölgesindeydi.

Sevgilisi de gitmişti! Acun Ilıcalı afet bölgesinde MasterChef ekibini ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle tam 10 il ağır hasar alırken, Hatay'da da 6,4 büyüklüğündeki bir başka deprem herkesi korkuttu.

Depremin ilk günlerinden beri MasterChef ekibiyle depremzedelere yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, bölgelerdeki durum hakkında sık sık paylaşımlar yapıyor.

Mehmet Şef son olarak Acun Ilıcalı'nın ziyaretini paylaştı ve teşekkür etti. Ilıcalı ekibin yemek dağıttığı alanı ve deprem bölgesini ziyaret etti.

sdsd

Geçtiğimiz hafta da Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sahra mutfağında yemek yapmıştı.

Uğur Aslan isyan etti! "Sadece yardım edin..." Uğur Aslan isyan etti! "Sadece yardım edin..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Seçimi erteleyelim" deyince gündem oldu"Seçimi erteleyelim" deyince gündem oldu
"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım"Tövbe ettim" diyen çalışanlarına bakın ne verdi! Tepki çeken paylaşım
Kira kampanyasına yaptığı bağış dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'Kira kampanyasına yaptığı bağış dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı ele

En Çok Okunan Haberler

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Celal Şengör o ili işaret etti: 'Yanlış yere inşa edilmiş'

Dünyanın gözü orada! "Görülmemiş şekilde arttı, istilaya hazırlanıyorlar"

Dünyanın gözü orada! "Görülmemiş şekilde arttı, istilaya hazırlanıyorlar"

Lütfü Savaş'tan 'istifa' sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Lütfü Savaş'tan 'istifa' sorusuna çok konuşulacak yanıt!

Depreme anaokulunda yakalandılar! Büyük korku yaşandı, o anlar kamerada

Depreme anaokulunda yakalandılar! Büyük korku yaşandı, o anlar kamerada

Yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı! Kendisi dimdik ayakta kaldı, ikizi ise yerle bir oldu

Yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı! Kendisi dimdik ayakta kaldı, ikizi ise yerle bir oldu

Kira kampanyasına yaptığı bağış dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'

Kira kampanyasına yaptığı bağış dikkat çekti! 'İlk kez pişmanım'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.