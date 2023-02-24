Sevgilisi de gitmişti! Acun Ilıcalı afet bölgesinde MasterChef ekibini ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle tam 10 il ağır hasar alırken, Hatay'da da 6,4 büyüklüğündeki bir başka deprem herkesi korkuttu.

Depremin ilk günlerinden beri MasterChef ekibiyle depremzedelere yemek yapan Şef Mehmet Yalçınkaya, bölgelerdeki durum hakkında sık sık paylaşımlar yapıyor.

Mehmet Şef son olarak Acun Ilıcalı'nın ziyaretini paylaştı ve teşekkür etti. Ilıcalı ekibin yemek dağıttığı alanı ve deprem bölgesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta da Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sahra mutfağında yemek yapmıştı.