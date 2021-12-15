Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!

Gülçin Ergül, İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen talihsiz kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Lafçı ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül, dün hastane odasından paylaşım yaptı. Ergül, vefat eden sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak ''Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım'' notunu düştü. Ancak Gülçin Ergül'ün, kazanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tepkilere neden oldu. Ergül, paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.
Kullanıcılar, Gülçin Ergül'ün paylaşımı sonrası şu yorumları yaptılar:
Kimi sosyal medya kullanıcısı ise herkesin acısını farklı şekilde yaşadığını söyleyerek, olumsuz yorum yapanlara sitem etti.
Yaklaşık 1 ay önce ''Birbirimize iyi gelmiyoruz'' şarkısını yayınlayan Ergül'ün klibindeki kaza sahneleri, izleyenlere 'acı tesadüf' dedirtmişti. Ergül'ün şarkısında şu ifadeler yer alıyordu:
Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksun
Biriken dertler, incelmiyor ki kopsun
Yüzümüz gizler, sahte tebessümlerle
Yaralar geçse, izler kalır derinlerde
Aşk yok, nefret yok
Şuurlar kapalı, nabız yok
Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimizi öldürüyoruz
Hepsi Grubu'ndan ayrıldıktan sonra 6 yıllık arkadaşı Erdal Lafçı ile aşk yaşamaya başlayan Gülçin Ergül, sevgilisiyle mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.
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