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Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!

15.12.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşanan yağış nedeniyle TIR ile çarpışan araçta bulunan Gülçin Ergül, yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Ergül'ün sevgilisi Erdal Lafçı ise hayatını kaybetti. Dün hastane odasından ilk paylaşımını yapan Ergül'ün, gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildiği öne sürüldü.

Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!

Gülçin Ergül, İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen talihsiz kazadan yaralı olarak kurtuldu. Ergül'ün sevgilisi Erdal Lafçı ise olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hepsi grubunun solisti Gülçin Ergül, dün hastane odasından paylaşım yaptı. Ergül, vefat eden sevgilisinin fotoğrafını paylaşarak ''Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım'' notunu düştü. Ancak Gülçin Ergül'ün, kazanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden sosyal medya hesabından paylaşım yapması, tepkilere neden oldu. Ergül, paylaşımını kısa süre içerisinde sildi.

Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!

Kullanıcılar, Gülçin Ergül'ün paylaşımı sonrası şu yorumları yaptılar:

  • Acelen neydi Gülçin?
  • O acıyla aklına nasıl Instagram geliyor? Pes!
  • Adam vefat edeli 24 saat olmadı. Her şeyimiz sosyal medya olmuş, yazık bize.
  • Haberi alınca çok üzülmüştüm ama şu hareket hiç samimi değil.
  • Ne ara acını kabullendin be kardeşim! Instagram'a girmesen olmaz mı?

Kimi sosyal medya kullanıcısı ise herkesin acısını farklı şekilde yaşadığını söyleyerek, olumsuz yorum yapanlara sitem etti.

KLİBİNDEKİ TESADÜF ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yaklaşık 1 ay önce ''Birbirimize iyi gelmiyoruz'' şarkısını yayınlayan Ergül'ün klibindeki kaza sahneleri, izleyenlere 'acı tesadüf' dedirtmişti. Ergül'ün şarkısında şu ifadeler yer alıyordu:

Soğumuş tenler, bedenler ruhtan yoksun
Biriken dertler, incelmiyor ki kopsun
Yüzümüz gizler, sahte tebessümlerle
Yaralar geçse, izler kalır derinlerde

Aşk yok, nefret yok
Şuurlar kapalı, nabız yok
Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok

Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimize iyi gelmiyoruz, iyi gelmiyoruz
Birbirimizi öldürüyoruz

Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!

Hepsi Grubu'ndan ayrıldıktan sonra 6 yıllık arkadaşı Erdal Lafçı ile aşk yaşamaya başlayan Gülçin Ergül, sevgilisiyle mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyordu.

Sevgilisi Erdal Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı!


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