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Sevgilisini ateşe verip çıplak halde yola atan cani konuştu!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.06.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bursa'da, otomobilde tartıştığı sevgilisi Şengül Vatansever'i (35), üzerine benzin döküp ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan Ümit Varol'un (30) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık Ümit Varol ile Şengül Vatansever arasındaki telefon görüşmelerini içeren 200 sayfalık HTS kayıtları ile mesajların incelenmesine karar verdi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Kütahya Domaniç'ten Bursa'ya gelen Ümit Varol, bir süredir birlikte olduğu Şengül Vatansever'i, iddiaya göre kendisinden ayrılmak isteyince otomobilde üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra çıplak halde yola attı. Kendisi de yaralanan Varol, otomobiliyle kaçtı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Şengül Vatansever ve olaydan kısa süre sonra yakalanan Ümit Varol, hastaneye kaldırıldı. İstanbul'a sevk edilen yaralılardan Vatansever, olaydan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Ümit Varol ise tedavisinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'ŞENGÜL’E DEĞİL KENDİME ZARAR VERECEKTİM'

Bursa 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'nitelikli adam öldürmek' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Ümit Varol’un yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında sanık Ümit Varol ile ölen Şengül Vatansever’in kardeşi Hanife Öztürk ve taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Varol, ilk duruşmada verdiği, "Şengül Vatansever ile 2 yıldır arkadaşlığımız var. Ailesi evlenmemize karşı çıkıyordu. Kendisiyle gece boyu telefonla görüştük. Sabaha karşı Kütahya’dan Bursa’ya geldim. Buluşup, arabaya aldım. Yarım saat sohbet ettik. Ailesinin evlenmemizi istememesinden dolayı sinirlendim. Köyde yaşadığım ve gazla çalışan arabam ile yollarda kaldığım için 2,5 litre benzini bagajımda bulunduruyordum. Arabadan indik. Benzini kollarıma döküp, yere bıraktım. Şengül de alıp üzerine döktü. Kendime zarar vermek için kollarıma döktüğüm benzini çakmakla ateşe verdim. Kolum aleve alınca, Şengül de alev aldı. Alevleri söndürüp, yeniden araca bindik. Bu sırada kardeşiyle telefonla görüşüyordu. Daha sonra araçtan inmek için durmamı istedi ve indi. Ben aracımı kaldırıma çarptım. Sonra kimin çağırdığını bilmediğim ambulans gelip, beni hastaneye götürdü. Amacım, benzini üzerime döküp, kendimi öldürmekti. İkimiz birlikte yandık. Kesinlikle amacım onu öldürmek değildi" savunmasını tekrarlardı.

Mahkeme heyeti, şahitlerin dinlenmesinin ardından Şengül Vatansever ile sanık arasındaki telefon görüşmelerin içeriğini bulunduran 200 sayfalık HTS kayıtları ile mesajların incelenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

(DHA)

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