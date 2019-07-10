Mynet Trend

Sevgilisini böyle ölüme sürüklemiş: Korkup uzaklaşmaya başlayınca...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 10.07.2019 15:06 | Son Güncelleme

ABD'de yayınlanan "I Love You, Now Die" isimli belgesel korkunç bir ölümün detaylarını ortaya çıkardı. Sevgilisinin ölümüne yol açan Michelle Carter'ın davasını anlatan belgeselde olayın bilinmeyenleri anlatıldı. Kan donduran intiharda genç kızın kendisini öldürmekten vazgeçen sevgilisini konuşarak ikna ettiği ortaya çıktı. İşte hapis cezası ile sonlanan o olayla ilgili yeni bilgiler...

Sevgilisini böyle ölüme sürüklemiş: Korkup uzaklaşmaya başlayınca...

ABD'li yayın kuruluşu HBO, sevgilisi tarafından intihar etmeye sürüklenen 18 yaşındaki Conrad Roy'un intiharını konu alan "I Love You, Now Die" adlı bir belgesel hazırladı.

2 bölüm olacak belgeselde, erkek arkadaşının intiharından suçlu bulunan 22 yaşındaki Michelle Carter'ın dava süreci, kişiliği ve hayatı ele alındı.

1

Belgeselde Carter ve Roy çiftinin klinik depresyon sorunu yaşadığı ve zaman zaman intihar etme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Çiftin 2 yıllık ilişkileri boyunca 5 kez yüz yüze görüştükleri de belgeselde ifade edildi.

6

Çiftin ilişkisinin sonunda Roy, Michelle'in baskıları sonucu yaşamına son verdi ve olaydan 4 yıl sonra Carter hapiste buldu.

2

Belgeselde Michelle'in erkek arkadaşı Roy'a "Çamaşır suyu iç. Neden çamaşır suyu içmiyorsun? Kendini as. Bir binanın tepesinden atla, kendini bıçakla. Çok fazla seçenek var" yazarak intihara azmettirdiği ifade edildi.

Mesajların ardından sevgilisinin psikolojik baskılarına dayanamayan Conrad, içi karbonmonoksit gazı ile dolu kamyona binerek kendisini araca kilitledi ve zehirlenerek yaşamını yitirdi.

3

Roy'un ölümünden aylar sonra Michelle'in bir arkadaşına, "Ölümü benim hatamdı, onu durdurabilirdim. Onunla telefonda konuşuyordum. Aracın içinden çıktı çünkü bu şekilde ölecekti, korktu fakat ona araca geri dönmesini ve devam etmesini söyledim" mesajını yazdı.

4

Michelle'in ayrıca sevgilisine süreç boyunca "Cennette mutlu olacaksın. Doğru zaman ve hazırsın. Bunu yap tatlım" mesajları attığı da ortaya çıktı.

5

İntihar etmesi için teşvik edici mesajlar gönderen Carter, arkadaşına gönderdiği itiraf niteliğindeki mesajların ardından 2017 yılında davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanmaya başladı. Michelle dava sonunda 30 ay hapse mahkum edildi ancak yargılama süresi göz önüne alınarak hapis cezası 15 ay olarak belirlendi. Michelle'in Mayıs 2020'de hapisten çıkması bekleniyor.

Belgeselin ikinci bölümünün Michelle'in savunması ve hakkında az bilinen detayları konu alacağı belirtildi.


Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...
Yok böyle evlilik teklifi!Yok böyle evlilik teklifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölüm cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Uyarılar peş peşe geliyor: İBB'den açıklama

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Kadın yolcu şoke etti! Otobüs şoförü kendisini uyarınca...

Yüzlerce metre yükseklikte evlilik teklifi!

Yok böyle evlilik teklifi!

Ünlü spiker etek altı fotoğraf çekerken yakalandı!

Ünlü spiker etek altı fotoğraf çekerken yakalandı!

Prenses Haya'nın neden kaçtığı ortaya çıktı!

Önce yasak aşk, ardından gayr-ı meşru çocuk, şimdi de...

Türkiye'nin sondaj çalışması Rum basınını korkuttu

Türkiye'nin sondaj çalışması Rum basınını korkuttu

Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.