Sevgilisini böyle ölüme sürüklemiş: Korkup uzaklaşmaya başlayınca...

ABD'li yayın kuruluşu HBO, sevgilisi tarafından intihar etmeye sürüklenen 18 yaşındaki Conrad Roy'un intiharını konu alan "I Love You, Now Die" adlı bir belgesel hazırladı.

2 bölüm olacak belgeselde, erkek arkadaşının intiharından suçlu bulunan 22 yaşındaki Michelle Carter'ın dava süreci, kişiliği ve hayatı ele alındı.

Belgeselde Carter ve Roy çiftinin klinik depresyon sorunu yaşadığı ve zaman zaman intihar etme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Çiftin 2 yıllık ilişkileri boyunca 5 kez yüz yüze görüştükleri de belgeselde ifade edildi.

Çiftin ilişkisinin sonunda Roy, Michelle'in baskıları sonucu yaşamına son verdi ve olaydan 4 yıl sonra Carter hapiste buldu.

Belgeselde Michelle'in erkek arkadaşı Roy'a "Çamaşır suyu iç. Neden çamaşır suyu içmiyorsun? Kendini as. Bir binanın tepesinden atla, kendini bıçakla. Çok fazla seçenek var" yazarak intihara azmettirdiği ifade edildi.

Mesajların ardından sevgilisinin psikolojik baskılarına dayanamayan Conrad, içi karbonmonoksit gazı ile dolu kamyona binerek kendisini araca kilitledi ve zehirlenerek yaşamını yitirdi.