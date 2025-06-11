Sevgilisini vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkumun ölürken yaptığı hareket gündem oldu

37 yıl önce bir kadını öldürmekten suçlu bulunan bir adam Alabama'da idam edilen Gregory Hunt isimli mahkumun ölürken yaptığı işaret gündem oldu.

Nitrojen gazını kullanmayı tercih eden mahkumun yüzü mavi çerçeveli bir maskeyle kapatılarak bir sedyeye bağlandı. Son kez de olsa herhangi bir şey söylemeyen Hunt, gaza maruz kalırken yani ölürken parmaklarıyla bir barış işareti yaptı.

SEVGİLİSİNİ VAHŞİCE ÖLÜDRMÜŞTÜ

Yaklaşık bir ay Karen Lane ile birlikte olan Hunt, kadının dairesine zorla girmiş ve cinsel saldırıda bulunmuş. Ardından da vahşice öldürdü. Otopsi uzmanı, Lane'in 20'si kafasına olmak üzere yaklaşık 60 yara aldığı ve künt kuvvet travmasına yenik düştüğünü ifade etti. Lane, 2 Ağustos 1988'de Hunt'ın kuzeniyle paylaştığı Cordova'daki dairede öldürüldüğünde 32 yaşındaydı.

19 Haziran 1990'da bir jüri, Hunt'ı cinsel taciz ve hırsızlık arasında ağır cinayetten suçlu buldu. Geçtiğimiz ay telefonla parmaklıklar ardında konuşan Hunt, Lane'i öldürdüğünü kabul etti ancak ona cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi.