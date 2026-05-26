Sevgilisini yüzlerce erkekle birlikte olmaya zorlayıp işkence etmiş: “487’den sonra saymayı bıraktım”

Fransa’da görülen davada bir bankacı, sevgilisini yıllarca sistematik işkenceye maruz bırakmak ve yüzlerce erkekle zorla birlikte olmaya zorlamakla suçlanıyor. İddiaların sahibi adam çıkartıldığı mahkemede 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur kadın, yaşadığı dehşeti Gisèle Pelicot davasından aldığı cesaretle anlattığını söyledi. Yaşadığı korkunç olayı “487 erkekten sonra saymayı bıraktım" sözleriyle anlattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Fransa, Gisèle Pelicot davasının yarattığı şoku atlatamadan benzer bir vahşet ile yeniden sarsıldı. 51 yaşındaki bankacı Guillaume Bucci, sevgilisi Laetitia R.’ye yıllarca işkence uyguladığı, tecavüz ettiği ve yüzlerce erkekle birlikte olmaya zorladığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dört çocuk annesi 42 yaşındaki Laetitia R., Bucci’ye karşı dava açma cesaretini Gisèle Pelicot davasından aldığını söyledi. Mahkeme kayıtlarına göre çiftin ilişkisi 2015-2022 yılları arasında sürdü. Laetitia, bu süreçte sistematik şiddet, cinsel istismar ve ağır psikolojik baskıya maruz kaldığını anlattı.

“487 ERKEKTEN SONRA SAYMAYI BIRAKTIM”

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Laetitia, Bucci’nin kendisini arkadaşları, iş çevresi ve tamamen yabancı erkeklerle zorla birlikte olmaya ittiğini söyledi. Kadın, “487 erkekten sonra saymayı bıraktım. Bazılarını 10 kez gördüğüm bile oldu” ifadelerini kullandı.

Laetitia ayrıca, Bucci’den olan ilk kızını doğurduktan yalnızca bir gün sonra hastaneden çıkar çıkmaz tanımadığı bir adamla ilişkiye zorlandığını öne sürdü.

İŞKENCE VE ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI

Mahkemede ifade veren Laetitia, yıllar boyunca ölümle tehdit edildiğini, zorla idrar içirildiğini ve umumi tuvaletleri yalatıldığını anlattı. Guillaume Bucci ise hakkındaki suçlamaları kabul etmekle birlikte yaşananların “rızaya dayalı” olduğunu savundu.

Ancak dava dosyasına giren mesajlaşmalarda kadının defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı.

MÜEBBET İSTENDİ AMA 25 YIL CEZA VERİLDİ

Savcılık makamı, Bucci’nin serbest kaldığında benzer suçları yeniden işleme riski taşıdığını belirterek müebbet hapis talep etti. Mahkeme ise bankacı hakkında 25 yıl hapis cezası verdi. Bucci’nin cezasının üçte ikisini tamamlamasının ardından şartlı tahliye talebinde bulunabileceği belirtildi.

Fransa’da büyük yankı uyandıran Gisèle Pelicot davasında da bir adamın eşini yıllarca uyuşturarak onlarca erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı ortaya çıkmış, sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
