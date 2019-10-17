Sevgilisinin suratına oturan kadına hapis cezası!

Olay geçen yıl ABD'nin Missouri eyaletinde yaşandı. 44 yaşındaki Amy Parrino'nun erkek arkadaşı midesinden rahatsızlandı ve yalnız kalmak istedi.

Adamın sert tepkisine sinirlenen Parrino, erkek arkadaşına saldırmaya başladı. Sert cisimlerle adama vuran kadın, adamı yere ittirdi. Adamın yere düşmesiyle suratına oturan kadın, adamın kendisine oral seks yapmasını istedi ancak bu sırada nefessiz kalan adam neredeyse boğuluyordu.

Polis raporlarına göre kadın, erkek arkadaşını kemerle de dövdü. Hastane raporlarında adamın burnunda kesik, kollarında ve göğsünde derin çizikler vardı.

Bu olayın üzerine adam, kız arkadaşına cinayete teşebbüsten dava açtı.

Geçtiğimiz aralık ayında hapse atılan kadın hakkında mahkeme önce üç yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkeme jürisi karara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme 5 yıl hapis cezası verdi ancak cezanın infazını adli kontrol şartıyla erteledi. Kadın böylece serbest bırakıldı.

