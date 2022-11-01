Sevgilisiyle başa çıkamıyor! ''Sadece halka açık yerlerde cinsel ilişkiye giriyoruz''

Bir süredir devam eden ilişkisinde, sevgilisinin cinsellik için seçtiği mekanlarla ilgili sıkıntı yaşadığı söyleyen genç adam çaresiz bir şekilde tavsiye için İngiltere'nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’a yazdı. Kız arkadaşının sık sık ara sokaklar, umumi tuvaletler ve çok katlı otoparklar gibi yerlerde seks yapmak için harekete geçtiğini söyleyen adam bunun kendisine nasıl hissettirdiğini anlattı.

BİR KEZ BİLE YATAKTA UYUMADILAR

İlk birkaç dakika heyecanlansa da, sonrasında kirli ve konforsuz hissettiğini söyleyen genç, kız arkadaşının bir kez bile evine gelip yatağında uyumadığını, kendisini de asla dairesine davet etmediğini söyledi. Onu tatile götürmeyi ya da bir otelde rezervasyon yaptırmayı bile teklif ettiğini ancak sevgilisinin geleneksel bir ilişkiyle ilgilenmediğini açıklayan adam, O'Gorman'dan yardım istedi.

''MACERA DÜŞKÜNÜ OLABİLİR''

İngiliz Güzin Abla, çaresiz adama sevgilisinin ya bir şey saklıyor olabileceğini ya da macera düşkünü bir karakteri olabileceğini söyledi. Bu sebeple genç adama, sevgilisiyle ciddi bir konuşma yapmasını ve ilişkilerinin nereye gittiği ve gidebileceğiyle ilgili paylaşımda bulunmalarını tavsiye etti.



