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Sevgilisiyle başa çıkamıyor! ''Sadece halka açık yerlerde cinsel ilişkiye giriyoruz''

01.11.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de okuyucularına ilişki tavsiyeleri veren Jane O’Gorman’a gelen bir soru gündem oldu. Kız arkadaşının halka açık alanlarda cinsel ilişkiye girmeye dair düşkünlüğünden yakınan genç bir adam, onunla başka şekilde cinsel ilişkiye giremediğinden yakındı. Sevgilisiyle bir kez bile baş başa oldukları bir ortamda ilişkiye girmediğini açıklayan genç, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

Sevgilisiyle başa çıkamıyor! ''Sadece halka açık yerlerde cinsel ilişkiye giriyoruz''

Bir süredir devam eden ilişkisinde, sevgilisinin cinsellik için seçtiği mekanlarla ilgili sıkıntı yaşadığı söyleyen genç adam çaresiz bir şekilde tavsiye için İngiltere'nin Güzin Ablası Jane O’Gorman’a yazdı. Kız arkadaşının sık sık ara sokaklar, umumi tuvaletler ve çok katlı otoparklar gibi yerlerde seks yapmak için harekete geçtiğini söyleyen adam bunun kendisine nasıl hissettirdiğini anlattı.

BİR KEZ BİLE YATAKTA UYUMADILAR

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İlk birkaç dakika heyecanlansa da, sonrasında kirli ve konforsuz hissettiğini söyleyen genç, kız arkadaşının bir kez bile evine gelip yatağında uyumadığını, kendisini de asla dairesine davet etmediğini söyledi. Onu tatile götürmeyi ya da bir otelde rezervasyon yaptırmayı bile teklif ettiğini ancak sevgilisinin geleneksel bir ilişkiyle ilgilenmediğini açıklayan adam, O'Gorman'dan yardım istedi.

''MACERA DÜŞKÜNÜ OLABİLİR''

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İngiliz Güzin Abla, çaresiz adama sevgilisinin ya bir şey saklıyor olabileceğini ya da macera düşkünü bir karakteri olabileceğini söyledi. Bu sebeple genç adama, sevgilisiyle ciddi bir konuşma yapmasını ve ilişkilerinin nereye gittiği ve gidebileceğiyle ilgili paylaşımda bulunmalarını tavsiye etti.


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