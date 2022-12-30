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Sevgilisiyle pozları gündem olmuştu! Yasmin Erbil'den yatak pozu

30.12.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan ve dudak dudağa anları sosyal medyada çok konuşulan Erbil şimdi de yatak pozuyla dikkat çekti.

Sevgilisiyle pozları gündem olmuştu! Yasmin Erbil'den yatak pozu

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, son olarak Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Erbil'in son olarak sevgilisiyle dudak dudağa verdiği görüntü uzun süre konuşulmuştu.

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Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erbil, bu kez yatakta verdiği pozla adından söz ettirdi.

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Ev haliyle sere serpe uzanan Erbil'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

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