Sevgilisiyle pozları gündem olmuştu! Yasmin Erbil'den yatak pozu

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, son olarak Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Erbil'in son olarak sevgilisiyle dudak dudağa verdiği görüntü uzun süre konuşulmuştu.

Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erbil, bu kez yatakta verdiği pozla adından söz ettirdi.

Ev haliyle sere serpe uzanan Erbil'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



