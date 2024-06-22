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Sevgilisiyle tatile çıktı paylaşmalara doyamadı! Bülent Şakrak'tan romantik poz

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 12:31
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Geçtiğimiz yıl Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini tek celsede solandıran Bülent Şakrak boşanmanın ardından Esra Akpınar’la yeni bir aşka yelken açtı. Şimdilerde sevgilisiyle tatilde olan Şakrak, Esra Akpınar’ı paylaşmaya doyamadı. Ünlü çiftin romantik karesine beğeni yağdı.

Sevgilisiyle tatile çıktı paylaşmalara doyamadı! Bülent Şakrak'tan romantik poz

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın 8 yıllık evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede bitti. Boşanmanın ardından ayrılığı nedeni olarak ihanet iddiaları gündeme geldi.

Şakrak'ın Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaşması sonucu boşanma kararı aldığı iddia edildi. Ancak ünlü oyuncu bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

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ROMANTİK PAYLAŞIM

Şimdilerde yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıkan Bülent Şakrak'tan romantik bir paylaşım geldi. Sevgilisi ile yanak yanağa bir karesini paylaşan ünlü isim gönderisine nazar boncuğu emojisi koydu.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Bülent Şakrak'ın bu gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Ünlü çifte sosyal medyada; 'Bence güzel bu sefer huzur var gibi', 'Mutlu ve huzurlu ise gerisi önemli değil', 'Ağzınızın tadı bozulmasın dilerim', 'Aşk her kalpte vardır biri gelir onu gün yüzüne çıkarır hep mutlu ol' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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