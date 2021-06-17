Sevgiliye romantik sözler! İşte en farklı ve komik iyi geceler mesajları...

Sevgiliye en romantik sözleri mesaj olarak göndermek isteyenler için en güzel sözleri araştırıp haberimizde derledik. En güzel, komik, romantik mesajları haberimizde bulabilirsiniz. İşte en farklı ve komik iyi geceler mesajları...

SEVGİLİYE ROMANTİK SÖZLER!

En modern alışkanlıktır ölmek ben seni doğasıya seviyorum.

Canımın içi sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine.

Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

Sen bana Allah’ın emanetisin. Seni sevmek aşktır bana.

Yar, bütün şiirlerime sebep ettim seni, hakkını helal et!

Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.

Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm.

Şurama batan, şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim.

Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Sen en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin.

Ölümü boş ver, kefenim sen kokacak mı onu söyle?

Aklımda işin yok! Durup durup aklıma gelme… Yanıma gel, mevzu kalbimde!

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter.

Sensiz bir gün daha akşam oldu. İçim el vermiyor. Biz buna “gün” demeyelim.

Aşk ve yangın birini daima bitirir. Netice olarak ikisi de düştüğü yeri yakar.

O senin neyin olur dediler. Uzaktan dedim uzaktan yandığım olur kendisi.

Sensiz geçen günlerimin kazası yok sevgilim.

Sevdim. Çünkü bir tek ona sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

Sensin, kalbim değildir. Böyle göğsüme vuran… Sabahattin Ali

Sen olmayınca buralar buz gibi. Sensizlik bir iklim adı şimdilerde…

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle yine tanış yine seveyim.

Tahir gibi sev mesela, özür dilerim daha önce gelemediğim için de.

Bütün şairler sana mı aşıktı ki her okuduğum şiirde, dinlediğim ezgide sen vardın.

İyi geceler canım derdin. Gecenin iyiliğinden çok, canın olma düşüncesi yeşerir dururdu içimde.

Aşk tenini nefsetmek değil, ruhunu resmetmektir. Bedenini bedene değil, kalbi kalbe hapsetmektir.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

Bir gülüyorsun bir gülüyorsun sen tamam diyorum dünya bitti kapatın gidelim.

Ben utangaç bir kalbi taşırım geceden. Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem…

Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var. Mevlana

Sen benim yıldız kayarken tuttuğum dilek değil ezan okunurken ettiğim duamsın.

Eğer adına eşlik edecekse soyadım, Allah için ahirete kadar senindir sol yanım.

Hangi ara seni bu kadar sevdim bilemedim. Gecemi aydınlatan, gündüzümü ışıtan yar.

Yeter ki diline dolanayım; istersen bir küfür, istersen bir şarkı olayım.

Sen benim görmek için, bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin.

Bazen aşk iki lafı bir araya getirememektir. Seni dersin… Tükenir nefesin.

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem, ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.

Denize ilk kez giren çocuk masumiyetiyle seviyorum seni. Boğulacakmışım gibi.

Çok solcu gördüm ben bu hayatta ama kimse senin gibi kalıcı devrim yapmadı “SOL” yanımda.

Sen benim hiç bıkmadan saatlerce seyre daldığım, tövbe tutmayan en tutkulu sevdamsın.

Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen. Nasıl yağıyorsunuz üçünüz birden bir bilsen.

Sonunda aşk acısı olsa da sev, çok sev. Usul usul gir yüreğime, kalbim bağrım çatlasın!

Hep aklıma geliyorsun bak gördün mü senin de gidecek başka yerin yok. Özdemir Asaf

İŞTE EN FARKLI VE KOMİK İYİ GECELER MESAJLARI...

Elveda… Beni sevenler! Gözlerim ağır ağır kapanıyor… gidiyorum b …

Dur bir dakika önce bana bir öpücük, sonra seni seviyorum, tamam şimdi uyuyabilirsin.

Uyuyorum. Yarın sayısal loto için aksakallı dedeyle randevum var ? iyi geceler.

Müjde… Bu gece günahlarda %100 e varan indirimler, iyiliklerde 1000 kata varan extra puanlar sizi bekliyor… Not: kul hakkı kampanya dışıdır. İyi geceler.

Elveda arkadaşlar. Bu sizlere son satırlarım, artık yokum! Yaptığım şeyin henüz erken olduğunu biliyorum ama artık dayanamıyorum. Hayata gözlerimi kapamamın zamanı geldi.

Gideyim de uyuyor taklidi yapayım bari. Yatağıma yastığıma ayıp olmasın. Herkese iyi geceler.

Yüreğimde senden bana hiç bir ışık yok! Ben karanlıktan çok korkarım. Beni gel al buradan… iyi geceler.

Bataryası zayıf rüyalarımızın kapsama alanı dışında kalan kesimlerine şebeke hatası sebebi ile ulaşamadık ful çeken hatlarımla seni çok seviyorum aşkım tatlı benli rüyalar.

Sen, derin uykularda bin bir çeşit rüyalar içinde iken seni düşünmekten uyuyamayan bu aşığına biraz insaf et biraz gül biraz lütfet ki bende uyuyabileyim.

Taaa bizim evden sesleniyorum iyi akşamlar.

En içten ve dıştan dileklerimle iyi geceler dilerim.

Ve… Usulca fısıldadı zaman; yat zıbar sabah kalkamıyorsun.

Tam uyuyacakken gelen iyi geceler mesajı gibisi yok. Gerçekten yok yani gelmiyor öyle bi mesaj.

Hayatta iki şeye dikkat edin. Bir, yolda yürürken kavşaklara… Bir de yüzünüze gülen yavşaklara. İyi geceler hepinize.

Meyaba ben deldim hemen tizma bişiy diyip daten moyalim boduk timse bana mesaj atmıo hey nese ben vayya ben tana iyi cecele dicektim takın uyuyken üttünü atma ataysan atta oluysun tamam mı.

Güneş batmış akşam olmuş saat 12 olmuş haydi iyi geceler.

Bu mesaj burada biter ben uyumaya gider, uzatmayalım yeter. Haydi, iyi geceler.

Şu arabesk rap yapanlar sevdiklerine kavuşsalar da bizde huzura kavuşsak. İyi geceler Türkiye.

Uyurken şeytan insanların yüzüne işermiş. Bu gece uyuyo numarası yap… İyi geceler.

Ayrıca, iyi geceler mesajına “sana da” diye cevap veren öküzler ölsün! İyi geceler hadi.

Gece karanlığında çığlık olur sesim, yosun kokusundan keskin sana özlemim, şimdi kapanıyor gözlerim, haydi iyi geceler.

Hayatımdaki en değerli varlık canım taa içii bitanecik sevgilim benimm iyi uyuu yarın umarım görşmek dileğiylee seni çok sevıyorum iyi geceler.

Seni uyurken izlemek isterim, uyuduğunda ay yüzünü öpmek isterim işte o zaman bende tatlı bir rüya görmüş olurum sevdiğim, iyi geceler bebeğim.

İyi geceler yesin seni keçiler. He he he…

Sayın rüya tur yolcuları rüyalar alemine gitmekte olan aracımız kalkmak üzeredir. Lütfen yataklarınıza giriniz.

Sevgili uyku: Ben bu satırları yazarken, sen çok uzaktasın biliyorum. Ama seni seviyorum ne olur yuvana dön! Pijamalı bir dost…

Hey sen! Evet, evet sen! Bu mesajı bekleyen… Artık uyuyabilirsin iyi geceler.

Sebebi ziyaretimiz belli. Bu saatte kız isteyeceğimiz yok… “iyi geceler” diyip gideceğiz. Kusurumuza bakmayın tatlı alamadık. Ee malum kriz… Siz tatlıyı rüyanızda görürsünüz.

Arım balım peteğim gülüm dalım çiçeğim karizmatik erkeğim iyi geceler.

Daha güzel, daha dinç, daha uykusunu almış bir insanlık için ; “yatsın bu dünya!” Cümleten iyi geceler.

Ali ata bak, bak ali bak, uyu ali uyu, yat uyu uyu, yok bu mesajların sonu, yok sonu sonu, çıktı mesajın suyu, suyu çıktı suyu, ben diyorum iyi geceler, sen uyan uyan uyu.



