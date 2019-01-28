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Sevgisiyle sokak ortasında kavga eden İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe'den açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde kız arkadaşı ile tartıştığı ve darp edildiği iddia edilen yakışıklı oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sevgisiyle sokak ortasında kavga eden İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe'den açıklama

Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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HIZLI ADIMLARLA UZAKLAŞMIŞTI

Oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Suratı kan içerisinde kalan Fırat Altunmeşe'nin alnındaki ve çenesindeki tırnak izleri dikkat çekmişti. Basın mensuplarının görüntü aldığı fark eden çiftten, oyuncunun sevgilisi hızlı adımlarla uzaklaşmıştı.

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"BUNU BANA AŞIK OLDUĞUM KADIN YAPTI"

Muhabirlerin, "Geçmiş olsun" sorusuna Fırat Altunmeşe, "3 yıllık sevgilim, aşık olduğum kadın bana bunu yaptı" demişti. Ünlü oyuncu tartışmanın sebebini söylememişti. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Altunmeşe, "Bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Çarşamba gecesi kız arkadaşımla tatsız bir olay yaşadık. Anlamsız ve küçük bir sebepten tartışmaya başladık ama ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yaşandı. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz ve ikimiz herkesten çok üzüldük ama bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi. Ayrıca o gece "Sevdiğim kadınla kavga ettim" derken üzgün olduğumu ve yalnız kalmak istediğimizi anlatmaya çalıştım, magazincilere dert yanmadım.

"SAÇMA SAPAN TEPKİ GÖSTERDİM"

O anki duygusallıkla saçma sapan tepki gösterdim. Ben kendimi hiçbir zaman halktan ayırmadım. Ne düşünce şeklimle ne de yaşantımla. Beni tanıyanların bildiğini düşünüyorum. O yüzden biraz empati yapmanızı istiyorum, biraz düşünmenizi istiyorum. Bu haber dolayısıyla kırılanlar olduysa herkesten özür dilerim."

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İzzet Altunmeşe Fırat Altunmeşe kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dayı yol yakınken bırak bu hatunu. daha şimdiden bunları yapan evlendikten sonra ne yapmaz. bu bi işaret. Allaha şükret ve sepetle yoksa daha çok tırnak darbesi yersin. üstüne boynuz da gelir herşey de gelir. belli beter biri valla. kurtulmak lazım.
NERDE KOLPACI KADIN DERNEKLERİ ERKEK SISUNCA KADININ ŞİDEDİNE KADINLAR SESÇIKARMAZ ŞİDEDETTE AYRIM YAPMAYIN KADIN HAKŞARI ÇIKARDI SİYASİLER AYRIM YAPTI KADIN EVLİ İKEN ZİNA YAPIYOR KANUNLAR ZİNA CEZASI YOK AMA KADINA KARIŞAMASINNE EVLİ İKEN SEVGİLERİNDEN ÇOCUK YAPMIŞ BU İNSAN HAKLARINA SIĞMAZ KADINA BİRŞEY DİYİNCE KADIN HAKLARI SUS KADINLARIN YAPTIKLARI YANINA KAR KALIYOR ŞİMDİDE ERKEĞE ŞİDDET BİRŞEY DİYEN YOK HANİ EŞİTLİK ERKEK İNSAN DEĞİL BİZÜM ERKELER TÜR KADINLARINI BIRAKIP RUSLARLA EVLENİYORLAR BİZİM KADINLARDA ORTADA KALIP ÜLKENİN BAŞINA BELA OLACAK .....
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