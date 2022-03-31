Sevilen bir klasik: Domates çorbası! Domates çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İçerisinde yer alan süt ve krema ile damaklarda harika bir tat bırakan domates çorbası yıllardır sevilerek tüketiliyor. Ayrıca bu çorba oldukça az malzemeden hazırlanıyor. İşte domates çorbası tarifi...

DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ

4-5 adet olgun domates

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı tereyağı

1 litre sıcak su

3 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

DOMATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Yağı ve unu bir tencerede hafifçe kavurun. Domatesin kabuğunu soyun ve kare kare kestiğiniz domatesi robottan geçirin, karışıma ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Ara vermeden bir litre kadar su ekleyin ve karıştırmaya devam edin. 15 dakika boyunca kaynatın. Ardından süt ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp tuz ekleyin. İsterseniz üzerine kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...



