MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sevilen dizide yaprak dökümü! Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?

Sevilen dizide yaprak dökümü! Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?

21.03.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümünden beri heyecanla takip edilen ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de bir ayrılık daha yaşanıyor. Son gelişmelere göre başarılı isim Aslı Samat diziden ayrılıyor.

Sevilen dizide yaprak dökümü! Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?

İlk bölümünden bu yana heyecanla takip edilen ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de bir ayrılık daha yaşanıyor. Diziden en son Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer’in ayrılacağı haberi duyurulmuştu.

Şimdi ise dizide güzelliğiyle ve cana yakın tavrıyla dikkat çeken Hercai’nin camgözü Aslı Samat, Melike karakterine 64. Bölüm itibariyle veda ediyor.

ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat, 24 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Melike karakterine veda eden Aslı Samat 1.66 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

ASLI SAMAT ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019-2021 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)
2020 - Konuşan Hayvanlar (Sinema Filmi)
2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)
2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)
2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Büyük tehdit: 'Sözümde duramam'Büyük tehdit: 'Sözümde duramam'
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Annesinin paylaşımları olay oldu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mahkemede gergin anlar! İşte verilen ceza

Mahkemede gergin anlar! İşte verilen ceza

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Karısının sevgilisiyle mesajlaştı

Diğer Haberler

Kırmızı Oda dizisine bomba iki transfer!

Kırmızı Oda'ya bomba iki transfer!

Teşkilat yeni bölüm fragmanı l "Bu bayrak, bu ülke size hakkını helal etmez!"

Teşkilat yeni bölüm

Hercai yeni bölüm fragmanı | "Reyyan yoksa Miran yok"

Hercai 64. bölüm

Arıza final mi yapacak? Arıza dizisinde şok gelişme!

Arıza final mi yapacak? Arıza dizisinde şok gelişme!

Çukur 4. sezon 29. bölüm fragmanı geldi! 'Böyle giderse ben sözümde duramam!'

Büyük tehdit: 'Sözümde duramam'

Çıplak dizisi ne zaman başlayacak? Çıplak dizisi oyuncuları kimler?

Çıplak dizisi ne zaman başlayacak? Çıplak dizisi oyuncuları kimler?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.