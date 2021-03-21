Sevilen dizide yaprak dökümü! Aslı Samat Hercai’den ayrıldı mı?

İlk bölümünden bu yana heyecanla takip edilen ATV’nin sevilen dizisi Hercai’de bir ayrılık daha yaşanıyor. Diziden en son Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer’in ayrılacağı haberi duyurulmuştu.

Şimdi ise dizide güzelliğiyle ve cana yakın tavrıyla dikkat çeken Hercai’nin camgözü Aslı Samat, Melike karakterine 64. Bölüm itibariyle veda ediyor.

ASLI SAMAT KİMDİR?

Aslı Samat, 24 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Melike karakterine veda eden Aslı Samat 1.66 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

ASLI SAMAT ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019-2021 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)

2020 - Konuşan Hayvanlar (Sinema Filmi)

2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)

2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)

