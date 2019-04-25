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Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2019 11:48 | Son Güncelleme

Nevşehir’de iki küçük yavru köpeğin oyuncak kavgası izleyenleri güldürdü.

Nevşehir’de sahibi tarafından sosyal paylaşım sayfasında paylaşılan iki küçük köpeğin oyuncak kavgası izlenme rekorları kırıyor. Sahipleri tarafından ortaya koyulan oyuncağı kapma mücadelesi yapan iki sevimli köpeğin o anları izleyenleri güldürdü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek kavga Nevşehir
 

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