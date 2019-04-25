Sevimli köpeklerin oyuncak kavgası güldürdü

Nevşehir’de sahibi tarafından sosyal paylaşım sayfasında paylaşılan iki küçük köpeğin oyuncak kavgası izlenme rekorları kırıyor. Sahipleri tarafından ortaya koyulan oyuncağı kapma mücadelesi yapan iki sevimli köpeğin o anları izleyenleri güldürdü. (İHA)
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