Denizde yüzdüğü sırada boynuna zargana saplandı! Güçlükle hastaneye kaldırıldı

Tayland’ın gündeydoğusundaki Tarat bölgesindeki Tan Khu plajında 35 yaşındaki Noppadol Sringam arkadaşları ve oğluyla beraber yüzmek istedi. Botunu suya adan Sringam denizde olduğu sırada yanından geçen bir balık sürüsünü fark etti ve o balıklardan biri sıçrayarak doğrudan adamın boğazına saplandı. Yaşadığı panikle küçük bir şok geçiren Sringam, boğazından akan kanlarla birlikte yardım istemek için kıyıya doğru yüzdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıyi ilk fark eden bölgedeki faaliyet gösteren bir restoranın sahibi Sai Siritip oldu. Siritip, “Herkes kanlar içindeki adamı görünce panikledi ve yüzerek sudan uzaklaşmaya başladı. Yardım istemek için koşarak yanıma geldiler. Kıpırdamaması için balığın etrafını bezle sardık ve hemena ambulansı arardık” dedi.

Trat Hastanesi’ne kaldırılan adamın ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bölgede genelde sığ sularda olan ve sıçrama yeteneğine sahip olan balıklar ile ilgili açıklama yapan yerel yönetim, turistlerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.



