Ceza eş anlamlısı nedir? Ceza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ceza kelimesi Arapça "czy" kökünden gelir. Bu kökten türeyen ve "bir suça karşılık kamuya ödenen bedel" anlamına gelen "cazā" kelimesinden alıntıdır. Arapçadaki bu sözcüğün etimolojisi daha derindir. Aramice ya da Süryanicede kamu hazinesi anlamına gelen "gazā" kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Orta Farsçada hazine anlamına gelen "ganz / gazn / ganznag" kelimelerinden alıntıdır. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan bu kelime dilimize "ceza" olarak geçmiştir.
Ceza kelimesi uygunsuz davranışlara uygulanan üzüntü, sıkıntı ya da yaptırım olarak tanımlanır. Aynı zamanda hukuktaki karşılığı da yaptırım şeklindedir. Ceza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Ceza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse: