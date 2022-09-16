Ceza eş anlamlısı nedir? Ceza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ceza kelimesi Arapça "czy" kökünden gelir. Bu kökten türeyen ve "bir suça karşılık kamuya ödenen bedel" anlamına gelen "cazā" kelimesinden alıntıdır. Arapçadaki bu sözcüğün etimolojisi daha derindir. Aramice ya da Süryanicede kamu hazinesi anlamına gelen "gazā" kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Orta Farsçada hazine anlamına gelen "ganz / gazn / ganznag" kelimelerinden alıntıdır. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan bu kelime dilimize "ceza" olarak geçmiştir.

Cezanın eş anlamlısı nedir?

Ceza kelimesi uygunsuz davranışlara uygulanan üzüntü, sıkıntı ya da yaptırım olarak tanımlanır. Aynı zamanda hukuktaki karşılığı da yaptırım şeklindedir. Ceza kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Müeyyide

Yaptırım

Ukubet

Cezanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ceza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

Yaptığı müeyyide işlerin bedelini ödemişti.

Bu yaptığının elbet bir yaptırımı olacak.

Yaptırımını toplantı yapıp karar vereceklermiş.

Bu yaptığına ağır bir ukubet göreceksin.

Arabayı yanlış yere park ettiğimden ceza almıştım.

Küçük çocuk yaramazlık yaptığı için ailesi tarafından ceza aldı.

Ben bu kadar yaptırımı hak etmiyorum.



