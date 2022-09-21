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Kas eş anlamlısı nedir? Kasın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

21.09.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ve okunuşları farklı olan ama aynı ya da benzer anlama gelen kelimelerdir. Dilimizde yer alan pek çok sözcük bir ya da birden fazla anlamdaşa sahiptir. Bu nedenle dilimizin zengin bir kelime haznesi olduğunu söyleyebiliriz. Hem yazılı hem de sözlü iletişimde sıklıkla kullandığımız anlamdaş kelimeler iletişimde çeşitlilik sağlar. Eş anlamlısı olan sözcüklerden birisi de kastır. Peki, kas kelimesinin eş anlamı nedir?

Kas eş anlamlısı nedir? Kasın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe çok eski bir dildir. Bu durum hem başka dilleri beslemesine hem de onlardan beslenmesini sağlamıştır. Bundan dolayı sözcük sayısı da bir hayli fazladır. Fakat özellikle Türkçe kökenli sözcükler dilimizde çoğunluğu oluşturmaktadır. Türkçe kökenli sözcüklerden birisi de kastır. Kas, Türkçe kökenli bir kelimedir. "Sıkmak, germek" anlamına gelen "kas-" fiilinden türetilmiştir. Kas kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı ise şu şekildedir: "Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale." Kas ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Kaslarını geliştirmek için bol bol protein tüketmelisin.
  • Yaşlı insanların en büyük problemi kaslarının zayıflamasıdır.
  • Kol kaslarını geliştirmek için kaldırdığı ağırlıklar sonucunda maalesef ki sakatlandı.
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Kasın eş anlamlısı nedir?

Kas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "adale"dir. Aynı anlama gelen bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir. Fakat birçok insan günlük yaşamda kas kelimesini adale kelimesinden çok daha fazla kullanmaktadır. Adale kelimesi Arapça kökenli" ˁaḍala(t)" kelimesinden alıntıdır.

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Kasın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kasın eş anlamlısı olan adale sözcüğü ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Çok ağır sporlar yapmak adalelerine zarar verir.
  • Adalelerini güçlendirmek için diyetinde hayvansal gıdalara yer veriyor.
  • Adaleli insanlar genellikle sağlıklı oluyor.
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