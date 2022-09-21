Kas eş anlamlısı nedir? Kasın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe çok eski bir dildir. Bu durum hem başka dilleri beslemesine hem de onlardan beslenmesini sağlamıştır. Bundan dolayı sözcük sayısı da bir hayli fazladır. Fakat özellikle Türkçe kökenli sözcükler dilimizde çoğunluğu oluşturmaktadır. Türkçe kökenli sözcüklerden birisi de kastır. Kas, Türkçe kökenli bir kelimedir. "Sıkmak, germek" anlamına gelen "kas-" fiilinden türetilmiştir. Kas kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı ise şu şekildedir: "Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale." Kas ile örnek cümleler vermek gerekirse:
Kas kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "adale"dir. Aynı anlama gelen bu sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir. Fakat birçok insan günlük yaşamda kas kelimesini adale kelimesinden çok daha fazla kullanmaktadır. Adale kelimesi Arapça kökenli" ˁaḍala(t)" kelimesinden alıntıdır.
Kasın eş anlamlısı olan adale sözcüğü ile örnek cümleler kurmak gerekirse: