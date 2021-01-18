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  4. Sevmeyenler bile ayıla bayıla yiyor... Çıtır çıtır puf puf ıspanaklı börek tarifi!

Sevmeyenler bile ayıla bayıla yiyor... Çıtır çıtır puf puf ıspanaklı börek tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.01.2021 08:37 | Son Güncelleme:
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Kış sebzelerinden olan ıspanakla börek yapmaya ne dersiniz? Ispanaklı tepsi böreğinin harcına peynir ekledik tadını ikiye katladık. Ispanak sevmeyenler bile ıspanaklı tepsi böreğinin tadına bayılacaklar. İşte tarifin detayları...

Hamur işi tarifi deyince akıllara ilk olarak börek çeşitleri gelir. Birden farklı malzemelerle iç harcı hazırlanan böreğin en lezzetli hali şüphesiz ki ıspanaklı olanıdır. İşte karşınızda şef Semen Öner'in elinden ıspanaklı börek tarifi...

ISPANAKLI BÖREK MALZEMELERİ

  • 5 yufka
  • 1 kilo ıspanak
  • 2 adet yumurta
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 100 gram kaşar peyniri
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber
  • Susam

ISPANAKLI BÖREK YAPILIŞI

  • Önce soğanlar ince şeritler halinde doğranır. Doğranan soğan tencerenin içine konur. Tencerenin içerisinde önceden kızdırılmış zeytinyağı bulunmaktadır. Soğanlar zeytinyağıyla birlikte pembeleşene kadar kavrulur.
  • Sarımsaklar iyice ezilir. Hiç doğramadan zeytinyağının içerisinde kavrulabilir. Ardından çıkartılır ve böylelikle kokusunu katmış olur.
  • Onlar pişerken diğer yandan peynir rendelenir. Arzu edilirse yağlı lor peyniri, beyaz peyniri gibi peynirler de kullanılabilir.
  • Başka bir kabın içerisinde böreğin iç harcı hazırlanır. Ispanaklar kaba dökülür. Yumurtanın bir tanesi kırılarak içine dökülür. Tuz ve karabiber atılır. Kırmızı pul biber eklenir. Üzerine zeytinyağı dökülür, rendelenmiş peynir eklenir. Bütün malzemeler karıştırılır.
  • Soğan soğuması için başka bir kaba alınır. O arada da yufka hazırlanır.
  • Soğan, ıspanağın üzerine dökülür ve iç harç hazırlanır.
  • Taze yufka kullanmaya özen gösterilmelidir. Yufkanın içerisine zeytinyağı sürülür. İki kat yufka birbirinin üzerine kapatılır. Ardından içerisine börek harcı yerleştirilir. İki ucu dışarıya taşmaması için kıvrılır. Bu şekilde sarılmaya başlanır.
  • Yufkanın konulacağı tepsinin tabanı ve kenarları yağlanır. Ardından sarılmış yufka tepsinin içerisine yerleştirilir.
  • Yufkanın üzerine fırça yardımıyla yumurta sürülür. Susam serpiştirerek süsleyebilirsiniz. Önceden 175 derecede ısıtılmış fırına konur. 30 - 40 dakika arasında pişirilir.
  • Börek servise hazırdır. Afiyet olsun.
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