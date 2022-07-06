Şevval Şahin beyaz bikinisiyle verdiği cesur pozlarla olay yarattı! "Yaktın bizi yine..."

2018 Miss Turkey birincisi seçilerek adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel model Şevval Şahin, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıkan Şahin, son olarak bikinili pozlarıyla adeta olay yarattı. Şahin'in paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

BİKİNİSİYLE YÜZ ÜSTÜ YATARAK KALÇALARINI SERGİLEDİ

Güzel model Şevval Şahin, Instagram hesabından yaptığı cesur ve dekolteli paylaşımlarla olay yaratmaya devam ediyor.

Son olarak çıktığı tatilde beyaz bikinisiyle muhteşem fiziğini sergileyen Şahin, takipçilerini mest etti.

Harika fiziğiyle dikkat çeken Şahin, bikisiniyle yüz üstü uzanarak kalçalarını sergilediği pozla dikkat çekti.

Şahin'in cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi. Takipçilerinden bazıları fotoğrafın altına, "Vücudunuz çok güzel" ve "Yaktın yine bizi" şeklinde yorumlarda bulundu.

MAĞARADA MAYOSUYLA CESUR POZLARI OLAY OLDU

Çıktığı tatilden her fırsatta paylaşımlarda bulunan Şevval Şahin, geçtiğimiz gün mayolu pozlarıyla adeta büyüledi.

Güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken Şahin'in mağara pozları sosyal medyayı adeta salladı.



