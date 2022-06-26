Şevval Şahin cesur mayolu pozlarıyla olay yarattı! Yüz üstü yatıp kalçalarını sergiledi...

Miss Turkey 2018 birincisi olan ünlü model Şevval Şahin, özel hayatıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Şevval Şahin, Instagram hesabından son olarak mayosuyla cesur pozlar verdi.

BÜSTİYERİYLE DEKOLTELİ POZLARI MEST ETMİŞTİ

Instagram hesabı üzerinden düzenli olarak paylaşımlarda bulunan güzel model Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde yeşil büstiyeriyle verdiği dekolteli pozlarla olay olmuştu.

Göğüs dekolteli üstüyle pozlar veren güzel oyuncuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

YÜZ ÜSTÜ YATIP KALÇALARINI SERGİLEDİ

Son olarak Instagram hesabından mayosuyla verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Şevval Şahin, muhteşem fiziğiyle takipçilerini resmen büyüledi.

Yüz üstü yatarak kalçalarını sergilediği pozunu paylaşan güzel modele beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinden bazıları bu pozlara kayıtsız kalamayarak, "Nasıl bir güzelliğe sahipsin" ve "Yaktın buraları" gibisinden yorumlarda bulundu.





