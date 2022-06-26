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Şevval Şahin cesur mayolu pozlarıyla olay yarattı! Yüz üstü yatıp kalçalarını sergiledi...

26.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Harika fiziğiyle hemen hemen her gün paylaşımlarda bulunan güzel model, son olarak mayosuyla verdiği pozlarla adeta olay yarattı. Şevval Şahin'in mayolu pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

Şevval Şahin cesur mayolu pozlarıyla olay yarattı! Yüz üstü yatıp kalçalarını sergiledi...

Miss Turkey 2018 birincisi olan ünlü model Şevval Şahin, özel hayatıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Şevval Şahin, Instagram hesabından son olarak mayosuyla cesur pozlar verdi.

BÜSTİYERİYLE DEKOLTELİ POZLARI MEST ETMİŞTİ

Instagram hesabı üzerinden düzenli olarak paylaşımlarda bulunan güzel model Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde yeşil büstiyeriyle verdiği dekolteli pozlarla olay olmuştu.

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Göğüs dekolteli üstüyle pozlar veren güzel oyuncuya takipçileri beğeni ve yorum yağdırmayı ihmal etmedi.

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YÜZ ÜSTÜ YATIP KALÇALARINI SERGİLEDİ

Son olarak Instagram hesabından mayosuyla verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren Şevval Şahin, muhteşem fiziğiyle takipçilerini resmen büyüledi.

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Yüz üstü yatarak kalçalarını sergilediği pozunu paylaşan güzel modele beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçilerinden bazıları bu pozlara kayıtsız kalamayarak, "Nasıl bir güzelliğe sahipsin" ve "Yaktın buraları" gibisinden yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Model Şevval Şahin
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