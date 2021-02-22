Şevval Şahin'den tangalı kumsal pozu

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekmeyi başaran Şevval Şahin, Endonezya'da güzel havanın tadını çıkarıyor. Raja Ampat adalarında tatil yapan güzel manken, özel hayatını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şevval şahin, adanın kumsalından tanga bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine topladı.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Tangalı paylaşımın ardından Şevval Şahin, birlikte tatil yaptığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile kumsalda güneşlendiği romantik anları Instagram hesabından paylaştı ve “Bizim balonumuzda cennet” notunu düştü.



