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Şevval Şahin'den tangalı kumsal pozu

22.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Şevval Şahin'den tangalı kumsal pozu

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir süredir Endonezya'nın turizm cenneti adalarında tatil yapıyor. Şahin, yaşadığı güzel zamanı ise takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çekmeyi başaran Şevval Şahin, Endonezya'da güzel havanın tadını çıkarıyor. Raja Ampat adalarında tatil yapan güzel manken, özel hayatını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Şevval şahin, adanın kumsalından tanga bikinisiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine topladı.

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ROMANTİK PAYLAŞIM
Tangalı paylaşımın ardından Şevval Şahin, birlikte tatil yaptığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile kumsalda güneşlendiği romantik anları Instagram hesabından paylaştı ve “Bizim balonumuzda cennet” notunu düştü.

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