Şevval Şahin gelen yorumlara isyan etti

Şahin’e sevenleri, “İyice zayıflamışsın, bir deri bir kemik kalmışsın”, “Vücut deyince bir sen”, “Acil kilo alman lazım, olmaz böyle!” ve “Biraz et ye” gibi yorumlar yaptı. Zaman zaman bu tarz yorumlara maruz kalan tescilli güzel, yayınladığı fotoğrafa yazdığı not ile sessizliğini bozdu.

Ünlü model, sözlerine; "Yazık! Beni Şevval yapan da size göre 'anormal' olan vücudum. Yes, I'm an Avatar and I love it! (Evet, Avatar'ım ve bunu seviyorum) Tabi ki her zaman pozitif mesaj atanları da görüyorum hep. Unuttuğumu sanmayın!" diye devam etti.