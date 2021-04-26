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Şevval Şahin gelen yorumlara isyan etti

26.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, beyaz tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına yorum yağan ünlü model, fiziğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Şevval Şahin gelen yorumlara isyan etti

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yazı Türkiye'de geçiren Şevval Şahin, yaptığı açıklamalar ve koronavirüse rağmen katıldığı partilerle tepki alınca Londra'ya gitmiş; buradan bir hafta sonra da Maimi'ye ve Endonezya'ya geçmişti. Aylarca Endonezya’nın Bali adasında denizin güneşin tadını çıkaran ikili kısa süre önce İstanbul’a dönmüştü.

Ardından sevgilisi ile soluğu Erciyes'te alan Şevval Şahin, bu kez de Bodrum'a gitti. Beyaz tulumuyla poz veren model, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, “Özlemişim” notunu düştü.

Şahin’e sevenleri, “İyice zayıflamışsın, bir deri bir kemik kalmışsın”, “Vücut deyince bir sen”, “Acil kilo alman lazım, olmaz böyle!” ve “Biraz et ye” gibi yorumlar yaptı. Zaman zaman bu tarz yorumlara maruz kalan tescilli güzel, yayınladığı fotoğrafa yazdığı not ile sessizliğini bozdu.

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'KİLO ALMAYACAĞIM'

Şahin, paylaşımında, "Hayır size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Yorum silip 'block etmek'ten de (engellemekten) çok sıkıldım. Siz hangi kiloda mutluysanız öyle olun. Başkalarının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming (vücudu aşağılama) / cyber bullying (siber zorbalık) görmek üzücü. Hem equality (eşitlik) diyorsunuz, hem de Instagram'da popüler hesapları yargılamaktan çekinmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Ünlü model, sözlerine; "Yazık! Beni Şevval yapan da size göre 'anormal' olan vücudum. Yes, I'm an Avatar and I love it! (Evet, Avatar'ım ve bunu seviyorum) Tabi ki her zaman pozitif mesaj atanları da görüyorum hep. Unuttuğumu sanmayın!" diye devam etti.

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Şevval Şahin
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