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Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın sözleri Demet Akalın'ı kızdıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:42 | Son Güncelleme

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral gündemden düşmüyor! Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ı hedef alan Demet Akalın'la ilgili ünlü çiftin sözleri olay oldu.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral çifti, önceki akşam Cihangir'deydi. Birlikte emlakçıları gezen çift, gazetecilerle konuştu.

Muhabirlerin “Geçtiğimiz gün sizin koronavirüs salgını hakkındaki açıklamalarınız hakkında yorum yapan Demet Akalın için 'O isimleri tanımıyorum' demiştiniz. Şevval Hanım gerçekten Demet Akalın'ı tanımıyor musunuz?" sorusuna Şevval Şahin “Kişisel olarak tanımıyorum. Ama duydum ve ilgilenmiyorum” şeklinde cevap verdi.

Şahin’in sevgilisi Aral ise “Yani annesi yaşında Şevval'in. Birazcık ayıp kaçıyor yani, kendi kızı yaşında. Allah daha çok işlerini arttırsın ama herkes kendi hayatına baksın. Kimse profesör değil. Kimseden ahlak öğrenecek değiliz. Herkes kendi ahlakına baksın. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Ama yine de verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” sözleriyle Demet Akalın'ı ağır eleştiride bulundu.

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