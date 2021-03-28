Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral: Namus öyle ölçülmüyor

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin’le üç aydır tatil yaptıkları Bali’den İstanbul'a dönen Yiğit Marcus Aral, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sevgilisine destek çıktı. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Aral, tatilde paylaştığı iddialı tatil fotoğraflarıyla kimi zaman takipçilerinin tepkisine neden olan Şahin’i kıskanmadığını anlatıp, model sevgilisine şu sözleriyle sahip çıktı:

“O resimleri ben çekiyorum zaten. Biz o şekilde bakmıyoruz. Öyle bir şey yok zaten namus da öyle ölçülmüyor. Estetik resimler zaten işi gereği mankenlik yapıyor, sonuçta genç ve sağlıklıyken çektirmeyecek de ne zaman çektirecek. Biz kendimiz çekiyoruz.”

'NORMAL YAŞIYORUZ'

Sosyal medyada sanıldığının aksine şaşalı bir hayat yaşamadıklarını, emlak işiyle kritpo yatırımlar yaptığını ifade eden Marcus Aral “Biz Bali’deydik üç ay kaldık, şimdi İstanbul’a döndük. Genelde tatil ağırlıklı gittik birkaç projem de vardı. Bali de sürekli bir yer mülk edinmek istiyoruz Şevval özleyince Türkiye’ye döndük. Ben 7-8 yıldır gidiyorum Bali sevdiğim yer. Ben yatırım üzerine çalışıyorum. Onun dışında emlak ve yatırım kripto yatırımlar yapıyorum. Gösterişli değil ama normal yaşıyoruz” diye konuştu.