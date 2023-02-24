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Şevval Şahin'in sözleri tepki çekince Armağan Çağlayan isyan etti! "Taha’yı yıllar boyunca sosyal medyada linç ettiniz..."

24.02.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan programına model Şevval Şahin'i konuk etti. Şahin'in "Türkiye'de 3 ay kalınca daralıyorum" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Paylaşıma binlerce eleştirel yorum gelince Çağlayan isyan etti ve depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ı örnek gösterdi.

Şevval Şahin'in sözleri tepki çekince Armağan Çağlayan isyan etti! "Taha’yı yıllar boyunca sosyal medyada linç ettiniz..."

Depremden önce yaptığı programları yayınlayan Armağan Çağlayan Şevval Şahin ile yaptığı programı yayınladı. İstanbul'da doğan ancak 19 yaşına kadar Londra'da yaşadığı bilinen model Şahin'in, sohbet sırasında "Türkiye'de 3 ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor" sözleri tepki gördü.

Genç modelin sözlerine gelen eleştirel yorumlar ise Armağan Çağlayan'ın sabrını taşırdı. Daha önce defalarca kez sosyal medya zorbalığına maruz kalan Taha Duymaz'ı örnek gösteren Çağlayan isyan etti.

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TAHA DUYMAZ'A YAPILANLARI HATIRLATTI

Armağan Çağlayan Hatay'da enkazda kalarak hayatını kaybeden Taha Duymaz'ı örnek göstererek şunları söyledi:

"Türkiye'de 3 ay fazla kalınca daralıyorum" deyince tepki çekti "Türkiye'de 3 ay fazla kalınca daralıyorum" deyince tepki çekti

"Hiçbir şeyden ders almıyoruz! En ufak bir ders! Taha’yı yıllar boyunca sosyal medyada linç ettiniz! Hiç bıkmadan, usanmadan. Siber zorbalık yapıldı Taha’ya. Sonra felaket oldu. Taha enkaz altında kaldı. Gencecik yaşında 'kelebek gibi ömrü' bitti! Bunda da ders almadınız. Hiçbir olaydan mı ders çıkartılmaz! Daha Taha’yı yeni yaşamışken, şimdi gelip burada gencecik bir kızı, üstelik kendini anlatmaya çalışırken linç ediyorsunuz. Herkesin 'yas' komiseri olacağımıza, keşke biraz yaşadıklarımızdan ders çıkartsak, keşke."

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