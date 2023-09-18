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Şevval Şahin'in yeni hobisi tenis... Pozları olay oldu

18.09.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle adından sık sık söz ettiriyor. Şahin şimdi de tenise başladı ve pozlarıyla olay oldu.

Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin yeni yaşını kutlamıştı.

Doğum gününde dantel detaylı içini gösteren elbiseyle poz vererek dikkat çeken 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin son pozlarıyla yine gündem oldu.

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Yeni hobi olarak tenisi seçen Şahin korttan pozlarını paylaştı. Modele yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu da eşlik etti.

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Şevval Şahin'in fiziğini sergilediği pozlara hayranlarından "Hobi gibi hobi", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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