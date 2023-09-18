Şarkıcı Zara zayıflamasıyla dikkat çekti! Diyetini açıkladı

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara sık sık değişimiyle gündeme geliyor. Yaptığı estetiklerle başka bir görünüme kavuşan şarkıcı Zara konser öncesi muhabirlere açıklama yaptı.

Kilo verdiği görülen Zara, diyet yaptığını belirtirken yakın zamanda bir yakınını kaybetmesinin de kilo vermesine sebep olduğunu söyledi.

Şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin" dedi.

ZAYIFLAMAK İÇİN 16 SAAT AÇ KALDI

Zara zayıflama sırrına dair de "Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4'ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm" dedi. (SnobMagazin)



