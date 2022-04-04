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Şevval Şahin kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti bakın neye benzetildi

04.04.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Şevval Şahin son dönemlerde Instagram paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Aktif Instagram kullanıcısı Şevval Şahin bu sefer kombiniyle dikkat çekti.

Şevval Şahin kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti bakın neye benzetildi

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin son zamanların oldukça konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Tarzı ve kusursuz fiziğiyle konuşulan Şevval Şahin bu sefer kombini ile gündeme geldi.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Cesur pozlarının yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Şevval Şahin, bu defa kombiniyle adından söz ettirdi.

Şevval Şahin'in kombini eleştiri yağmuruna tutuldu! Kıyafeti saç bandına benzetildi

Şahin'in tercih ettiği üst hakkında, 'Çok tarz bir üst', 'Senden moda tasarımcısı olur' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin'in kombini eleştiri yağmuruna tutuldu! Kıyafeti saç bandına benzetildi

Bir diğer taraftan da kombini beğenmeyen takipçileri, 'Bu kıyafet olmamış', 'O kotla o üst ne alaka', 'Saç bantları giysi mi oluyor' tarzında yorumlar yaptı.

Şevval Şahin'in kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti saç bandına benzetildi

13 Eylül 1999 İstanbul doğumlu Şevval Şahin 22 yaşındadır.

Şevval Şahin'in kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti saç bandına benzetildi

6 yaşındayken Londra'da yaşamaya başlayan Şahin Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim aldı.

Şevval Şahin'in kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti saç bandına benzetildi

Şevval Şahin'in kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti saç bandına benzetildi

Şevval Şahin'in kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti saç bandına benzetildi


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Şevval Şahin Instagram
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