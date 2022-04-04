Şevval Şahin kombiniyle dikkat çekti! Kıyafeti bakın neye benzetildi

Miss Turkey 2018 birincisi seçilen Şevval Şahin son zamanların oldukça konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Tarzı ve kusursuz fiziğiyle konuşulan Şevval Şahin bu sefer kombini ile gündeme geldi.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Cesur pozlarının yanı sıra tarzıyla da dikkat çeken Şevval Şahin, bu defa kombiniyle adından söz ettirdi.

Şahin'in tercih ettiği üst hakkında, 'Çok tarz bir üst', 'Senden moda tasarımcısı olur' gibi yorumlar yapıldı.

Bir diğer taraftan da kombini beğenmeyen takipçileri, 'Bu kıyafet olmamış', 'O kotla o üst ne alaka', 'Saç bantları giysi mi oluyor' tarzında yorumlar yaptı.

13 Eylül 1999 İstanbul doğumlu Şevval Şahin 22 yaşındadır.

6 yaşındayken Londra'da yaşamaya başlayan Şahin Doğu Londra Üniversitesi Moda İşletmesi Bölümünde eğitim aldı.



