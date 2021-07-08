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Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı Yiğit Marcus Aral ile barıştı

08.07.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Yiğit Marcus Aral ile olaylı şekilde ayrılan Şahin eski aşkına geri döndü.

Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı Yiğit Marcus Aral ile barıştı

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı yaşadığı polemik sonrası denize atmıştı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" demişti.

Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral olay anını anlattı!Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral olay anını anlattı!

Şevval Şahin olaylı ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı çıkarttığı Yiğit Marcus Aral ile bir kulüpte dip dibe eğlendi. Ayaklıgazete'nin haberine göre Şahin psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eski sevgilisiyle barıştı.

Ekran Alıntısı

Şahin, geçtiğimiz gün iseuzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başlamıştı.

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Şevval Şahin
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