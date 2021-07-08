Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı Yiğit Marcus Aral ile barıştı

Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'le yemek yiyen Kerem Kamışlı'yı yaşadığı polemik sonrası denize atmıştı. Magazin gündemine damga vuran görüntüler sonrası Şevval Şahin, "Marcus bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Dışarıdan çok komik görünen bu olay unutmayın ki bana yapılan büyük bir psikolojik şiddet" demişti.

Şevval Şahin olaylı ayrıldığı ve uzaklaştırma kararı çıkarttığı Yiğit Marcus Aral ile bir kulüpte dip dibe eğlendi. Ayaklıgazete'nin haberine göre Şahin psikolojik şiddet gördüğünü iddia ettiği eski sevgilisiyle barıştı.

Şahin, geçtiğimiz gün iseuzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başlamıştı.



