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Şevval Sam gençlik sırrını açıkladı! Duyanlar inanamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 15:53
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Son olarak oyuncu kadrosunda Caner Cindoruk, Nazan Kesal ve Melek Baykal'ın yer aldığı Yan Oda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Şevval Sam başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu şimdi de gençlik sırrını açıkladı. Şevval Sam'ın önerisini duyanlar inanamadı.

Şevval Sam gençlik sırrını açıkladı! Duyanlar inanamadı

Seslendirdiği şarkılar ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam her açıklaması ve her paylaşımı ile gündem oluyor.

ŞEVVAL

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Şevval Sam bu defa gençlik sırrını açıkladı. Şevval Sam katıldığı bir davette gençlik sırrını 'Merak, heves ve neşeye' borçlu olduğunu söyledi.

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YORUM YAĞDI

Şevval Sam'ın gençlik sırrını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada; 'Sadece bunlar yeterli mi?', 'Bunlarla oluyor mu ya?', 'Bence bunlar yeterli değil' gibi yorumlar yapıldı.

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