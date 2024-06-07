Şevval Sam gençlik sırrını açıkladı! Duyanlar inanamadı

Seslendirdiği şarkılar ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şevval Sam her açıklaması ve her paylaşımı ile gündem oluyor.

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Şevval Sam bu defa gençlik sırrını açıkladı. Şevval Sam katıldığı bir davette gençlik sırrını 'Merak, heves ve neşeye' borçlu olduğunu söyledi.

YORUM YAĞDI

Şevval Sam'ın gençlik sırrını duyanlar inanamadı. Sosyal medyada; 'Sadece bunlar yeterli mi?', 'Bunlarla oluyor mu ya?', 'Bence bunlar yeterli değil' gibi yorumlar yapıldı.