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  4. 'Karım evi temizlerken saf alkol kullanıyor' dedi! Pendik Müftüsü Musa Bilgiç ne diyeceğini bilemedi... Nur Viral'de bomba anlar

'Karım evi temizlerken saf alkol kullanıyor' dedi! Pendik Müftüsü Musa Bilgiç ne diyeceğini bilemedi... Nur Viral'de bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 15:20
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Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Nur Viral'in programında işlenen konular ve programdaki itiraflar sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa bu defa bir izleyicinin itirafı damga vurdu. Pendik Müftüsü Musa Bilgiç o soru karşısında ne diyeceğini bilemedi...

'Karım evi temizlerken saf alkol kullanıyor' dedi! Pendik Müftüsü Musa Bilgiç ne diyeceğini bilemedi... Nur Viral'de bomba anlar

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle gündem oluyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan itiraf sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Programın son bölümüne Pendik Müftüsü Musa Bilgiç konuk oldu ve seyircilerden gelen soruları yanıtladı.

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BU İTİRAF MÜFTÜYÜ ŞAŞIRTTI

Bir izleyici 'Karım evi temizlerken saf alkol kullanıyor. Dinen uygun mu?' diye sordu. Musa Bilgiç ise 'Alkol biliyorsunuz kolonya içerisinde de olan etil alkol meselesi var. Normal kafayı bulmak için alkol değil de temizlik için sterilize için yapılan şeyler de... Fakat temizlikte abartıcılar var biliyorsunuz temizlik hastaları var.

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'ERKEK EVE GİRMEYE KORKAR...'

Bu temizlik hastalarına ben diyorum ki erkekler eğer böyle temizlik hastası olursanız eve girmeye korkar. Azıcık adamın evi kirletmeye yetkisi olsun yani. Evi dağıtmaya azıcık hakkı olsun insanların. Evlerimizde mesela misafir odası vardır. Bu misafir odası kullanılsın ya. Biz bugün varız yarın yokuz nedir yani' diyerek sitem etti.

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Nur Viral ise Musa Bilgiç'e 'Yüzde yüz haklısınız' diyerek destek gösterdi. Programdaki o anlar da kısa sürede gündem oldu.

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Hayatta Her Şey Var Nur Viral
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