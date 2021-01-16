Şevval Sam ve oyuncu oğlu Emir Tekin ile sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'in Selçuk'u Yasak Elma'nın yıldızı Ender ile fotoğraf payşatı, sosyal medya yıkıldı.
Kanal D’de yayımlanan “Sadakatsiz” dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Tarık Emir Tekin, FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakterine can veren annesi Şevval Sam’la çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Sadakatsiz'in genç yıldızı Tekin’in Instagram’da yayımladığı bu fotoğrafa kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Tarık Emir Tekin'in 'mama' (anne) notunu düştüğü fotoğraftaki benzerlikleri ise şaşırttı.
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