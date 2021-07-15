Sex Education oyuncusu Gillian Anderson: Artık sütyen takmıyorum

Sex Education dizisinde rol alan Gillian Anderson "Çok rahatsız edici" diyerek, sütyen takmayı bıraktığını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı canlı yayında konuşan oyuncu Gillian Anderson, takipçilerine artık sütyen takmayacağını belirtti.

"Artık sütyen takmıyorum. Sütyen takamam. Üzgünüm" diyen 52 yaşındaki oyuncu, "Göğüslerimin göbek deliğime sarksa bile umurumda değil. Sütyen takmıyorum. Çok rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

Sex Education dizisinde rol alan Anderson'un bu kararı sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kadın, karardan övgüyle bahsetti.

Bir takipçi, "Hiç sütyen takmam ve bu konuda çokça tatsız yorum alıyorum. Bu yüzden Gillian Anderson'un artık sütyen takmadığını bilmek benim için en sevindirici haber" diye yazdı.



