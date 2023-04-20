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Şey nasıl yazılır, şey yazımı nasıl olmalıdır? Şey ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.04.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her, hiçbir ve herhangi gibi sözcüklerden sonra gelecek şekilde yaygın olarak kullanılan şey kelimesi; tek başına kullanıldığında da belli bir anlam ifade eder. Özellikle konuşma dilinde sıkça kullanımına başvurulan şey sözcüğü zamir görevi üstlenir. Bu sözcüğün doğru yazılışı ise en çok araştırılan yazım kuralları konuları arasındadır. Peki, şey yazımı nasıl olmalıdır?

Şey nasıl yazılır, şey yazımı nasıl olmalıdır? Şey ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe yazım kurallarına göre birleşik sözcükler ile yabancı kökenli kelimelerin yanı sıra zamirlerin de nasıl yazıldığı merak konusudur. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan şey zamirinin doğru yazılışının nasıl olduğu açıklanmalıdır. Bu zamir türündeki sözcüğün bir, her ve hiçbir gibi kelimelerle birlikte de sıkça kullanıldığı görülür. Kökeni Arapça olan şey sözcüğünün anlamı ve doğru yazılışı konusunda bilgi alınması gereken güvenilir kaynak ise TDK’dir.

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Şey nasıl yazılır?

Birçok nesnenin yerine kullanılabilen şey sözcüğü, Türkçeye Arapçadan geçen kelimeler arasındadır. Kelimenin TDK kapsamındaki anlamı ile türünden de söz edilmelidir. Böylelikle şey kelimesinin doğru yazılışının nedeni de anlaşılır hâle gelebilir. Şey TDK kapsamındaki anlamı şu şekildedir:

  • Durum, madde, eşya, iş ya da olay yerine kullanılan ve belirsiz anlamda olan bir söz

Şey, bir zamirdir. Arapçadan Türkçeye geçmiş olan bu sözcüğün yazımı ise ayrı olmalıdır. Yani şey sözcüğü, yaygın bir şekilde bir arada kullanıldığı kelimelere bitişik olarak yazılmaz. Bu bağlamda şey doğru yazılışı ayrı olacak şekildedir.

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Şey ayrı mı yazılır?

Zamir sözcüğü olan şey, farklı nesnelerin yerine kullanılabilen ve belirsizlik anlamı taşıyan bir ifadedir. Bu sözcüğün yaygın olarak her, bir ve hiçbir gibi sözcüklerle bir arada kullanıldığı bilinir. Sıralanan bu sıfat sözcükleri ile bir araya gelerek kelime öbeği oluşturan şey zamirinin kimi durumlarda yanlış yazıldığı görülür. Ancak “Şey bitişik mi yazılır?” sorusunun yanıtı “hayır” olarak verilebilir. Dolayısıyla bu zamir sözcüğünün mutlaka hiçbir, her ve bir sözcükleri ile arasında boşluk kalacak şekilde ayrı olarak yazılması gerekir.

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Şey yazımı ile ilgili örnekler

Şey sözcüğünün Türkçede tek başına zamir olarak kullanıldığı ve temelde eşya yerine geçtiği belirtilebilir. Bu sözcüğün birlikte kullanıldığı kelimeler de oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla şey sözcüğünün bir araya geldiği sıfatlarla birlikte nasıl yazıldığı ve hangi anlamları ifade ettiği açıklanmalıdır.

  • Her şey: Her şey yazımı, Türkçe yazım kurallarına göre ayrı olmalıdır. Bu iki sözcük bir arada kullanıldığı zaman hepsi ve tümü gibi anlamları temsil eder.
  • Bir şey: Konuşma dilinde sıklıkla sesletilen bir şey yazımı ise TDK tarafından belirtilen kurallara göre ayrı olmalıdır.
  • Hiçbir şey: TDK tarafından sunulan bilgilere göre doğru hiçbir şey yazımı ise ayrı şekildedir.

Yukarıda belirtilen sözcük öbekleri haricinde şey sözcüğü ile ilgili olarak merak edilen konulardan biri de şeytan yazımının nasıl olduğudur. Şeytan sözcüğü, şey ile tan kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmaz. Dolayısıyla şey sözcüğünün her zaman ayrı olarak yazılması ile şeytan kelimesindeki ilk seslemin birbiri ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Şeytan yazımı bitişik olmalıdır.

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