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Seyahat ederken kaptı, yüzünü yemeye başladı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 12:12 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Rachel Star Withers'ın hayatı et yiyen bakteri sebebiyle kabusa döndü.

Seyahat ederken kaptı, yüzünü yemeye başladı

Göğüs bölgesinde oluşmaya başlayan kızarıklıklar sebebiyle 2017 yılında doktorun yolunu tutan Rachel Star Withers'ın acıları katlanılamaz düzeye geldi.

Doktorlar Rachel Star Withers'a ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Kızarıklıklar Rachel'in yüzüne sıçradı ve talihsiz kadının yanakları çökmeye başladı.

Doktorlar Rachel'ın kistik akne sorunu olduğu teşhisinde bulundu. Uzun süre kistik akne tedavisi gören Rachel'ın durumu bir türlü düzelmedi.

2018 yılında Rachel'ın vücudundaki kızarıklıklar kanamaya başladı ve 33 yaşındaki kadının yüzünde deformasyonlar meydana geldi.

Ekim 2018'de Rachel, 8 gün süre boyunca gözetim altında hastanede tutuldu. Rachel'ın Asya seyahati sırasında Klebsiella Oxytoca bakterisi kaptığı anlaşıldı.

Düzenli olarak tedavi gerektiren Klebsiella Oxytoca bakterisi ilaçlara karşı dirençli olması ile biliniyor.

İnsan ve hayvan bağırsağında doğal olarak bulunan Klebsiella Oxytoca bakterisi Rachel'ın yüzünü yemeye başlamıştı.

Doktorların müdahalesi sayesinde Rachel'ın yüzündeki çürüyen bölgeler düzelmeye başladı. Fakat Rachel'ın tedavisinin tam olarak başarı ile sonuçlanması şu an için mümkün görünmüyor.

Doktorlar, Rachel'ın yüzündeki bakterinin etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
Seyahat Rachel Stars Withers abd Bakteri

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