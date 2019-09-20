Seyahat edip para kazanmak hayal değil

Bu kişilerin bazıları sadece bir dönem uzun bir tatil yapıp yaşadıkları şehir ve benzer işlere dönseler de bazıları bunu yaşam biçimi olarak benimsiyor. İşte tam burada devreye meslekler üstü bir olgu olarak “Digital Nomad” kavramı giriyor.
“Digital Nomad” Türkçe karşılığı ile “Dijital Göçebe” olmak teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir çalışma şekli. Bu sistemde çalışanlar laptop, elektrik ve internet olduğu sürece mekan bağımsız olarak her yerden çalışıp para kazanabiliyorlar. Tasarım, yazılım, yazarlık gibi işler dijital göçebelik kavramı altında sık görülen branşlar olmakla birlikte aslında yapabilecekleriniz tamamen size ve yaratıcılığınıza kalmış. Özellikle yabancı dil bilenler için freelance hizmetler verebileceğiniz birçok uluslararası platform bulunuyor. Bu hazır platformlarda profilinizi oluşturabilir ve kişisel beceri ve deneyimlerinizi kullanıp çeşitli servisler sağalayarak para kazanabilir, istediğiniz ülke ve şehirden işlerinizi yönetebilirsiniz.
Deniz kenarında bir şezlongta, ormanda bir bankta ya da güzel manzaralı bir kafede çalışmayı kim istemez. Üstelik çalışma zamanınız, yeriniz, iş ortamınız, etrafınızdaki kişiler tamamen sizin seçiminiz. Nomad’lar aynı zamanda bu çalışma şeklinin yaratıcılığı artırdığına ve yeni işler üretmenizde de size ilham verdiğine inanıyor.
Bazı ülke ve şehirlerde dijital göçebeler için oluşturulmuş özel çalışma ortamları bulunuyor. İngilizcesi “Coworking space” olarak tanımlanan bu mekanlarda hızlı internet, çalışma masası, çay-kahve ikramları dahil olacak şekilde çalışma ortamları sunuluyor. Türkiye’de son dönemde popüler olan bu genel kullanıma açık ofisler, mekan bağımsız çalışan girişimcilerin işini oldukça kolaylaştırıyor.
Özellikle Tayland, Endonezya, Vietnam gibi Güney Asya ülkelerinde yaşayan dijital göçebelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu ülkelerde hem konaklama, yeme içme gibi ihtiyaçlar çok daha ucuz hem de çalışmadığınız zamanlarda etrafta keşfedilecek birbirinden ilginç doğal, kültürel ve tarihi güzellikler var. Chiang Mai ve Bali günümüzde en popüler nomad şehirleri.
Dijital göçebelerin yaşam tarzı aslında başka bir hayatın mümkün oluşunun kanıtı niteliğinde. Teknolojinin günümüzde geldiği nokta sayesinde artık bir çok iş kolu bilgisayar ve internet olan her ortamdan yürütülebiliyor. Eğer siz de ofis ortamında mutlu değilseniz, farklı bir hayat tarzını denemek, değişik ülkeler görmek, kültürler tanımak ve dünyayı dolaşmak istiyorsanız kendinizi uzaktan yönetilebilir bir iş kolunda geliştirmenin tam sırası. İlginizi çeken bir alanda bu doğrultuda kurslar alabilir ve eğitimlere katılabilirsiniz.
Gittiğiniz ülkede bilgisayar üzerinden online işler yapabileceğiniz gibi, o ülkede çeşitli eğitimler vererek de para kazanabilirsiniz. Dans, spor, müzik vb. alanlarda deneyiminiz varsa kurslar açabilir, bilginizi yerel halkla paylaşabilirsiniz. Bu bir dil kursu olabilir, bir sanat dalı olabilir. Bu kısım tamamen sizin yetenek, tecrübe ve hayal gücünüze bağlı.
Seyahat edip para kazanmak ve gezgin olmak aslında bir hayal değil. Yeter ki bu yolda gereken sabrı gösterin, daima kendinizi geliştirin, doğru adımları atın ve asla pes etmeyin. Dijital göçebe olmak hakkında daha fazla bilgi almak ve bu hayatı yaşayan birinden dinlemek isteyenler aşağıdaki videoyu izleyebilirler. Herkese hayalleri doğrultusunda mutlu ve bol seyahatli bir hayat dileriz!..
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