Seyahat edip para kazanmak hayal değil

Bu kişilerin bazıları sadece bir dönem uzun bir tatil yapıp yaşadıkları şehir ve benzer işlere dönseler de bazıları bunu yaşam biçimi olarak benimsiyor. İşte tam burada devreye meslekler üstü bir olgu olarak “Digital Nomad” kavramı giriyor.

“Digital Nomad” Türkçe karşılığı ile “Dijital Göçebe” olmak teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan bir çalışma şekli. Bu sistemde çalışanlar laptop, elektrik ve internet olduğu sürece mekan bağımsız olarak her yerden çalışıp para kazanabiliyorlar. Tasarım, yazılım, yazarlık gibi işler dijital göçebelik kavramı altında sık görülen branşlar olmakla birlikte aslında yapabilecekleriniz tamamen size ve yaratıcılığınıza kalmış. Özellikle yabancı dil bilenler için freelance hizmetler verebileceğiniz birçok uluslararası platform bulunuyor. Bu hazır platformlarda profilinizi oluşturabilir ve kişisel beceri ve deneyimlerinizi kullanıp çeşitli servisler sağalayarak para kazanabilir, istediğiniz ülke ve şehirden işlerinizi yönetebilirsiniz.

Deniz kenarında bir şezlongta, ormanda bir bankta ya da güzel manzaralı bir kafede çalışmayı kim istemez. Üstelik çalışma zamanınız, yeriniz, iş ortamınız, etrafınızdaki kişiler tamamen sizin seçiminiz. Nomad’lar aynı zamanda bu çalışma şeklinin yaratıcılığı artırdığına ve yeni işler üretmenizde de size ilham verdiğine inanıyor.