Seyahat için gitmişti… Ünlü fenomen Fas’ta ortadan kayboldu!

Fas’ta iş seyahatindeyken kaybolan fenomen Rachel Kerr’den günlerdir haber alınamıyor. Ailesi, genç kadına otelden çıktıktan sonra ulaşamadı. Genç kadının ailesi endişeyle yardım çağrısında bulundu.

Çiğdem Berfin Sevinç

İskoçya’nın Dunblane kentinden olan 31 yaşındaki fenomen Rachel Kerr, Fas’ın gözde turizm noktalarından Agadir’de kayboldu. İş seyahati için bölgede bulunan Kerr’den, 25 Nisan tarihinde otelinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Genç kadının en son Caribbean Village Agadir adlı otelde kaldığı ve çıkış yaptıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi. O tarihten bu yana telefonunun kapalı olduğu belirtildi.

“HER BİLGİ ÖNEMLİ”

Kerr’in kaybolmasının ardından ailesi harekete geçti. Kuzeni Claire Hill yaptığı açıklamada, son günlerde Rachel ile teması olan herkese çağrıda bulundu:

“Rachel Kerr ile son günlerde iletişim kuran ya da Fas’taki bağlantıları olan herkes bize ulaşsın. Ailesi olarak onun güvenliğinden ciddi şekilde endişe ediyoruz. En küçük bilgi bile bizim için çok önemli.”

SOSYAL MEDYADA AKTİFTİ

Sosyal medyada seyahat içerikleriyle tanınan Rachel Kerr’in, kaybolmadan önce Agadir’den paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Son Instagram paylaşımının ise 13 Nisan’da olduğu belirtildi.

Seyahat içeriklerinin yanı sıra markalarla iş birlikleri yapan Kerr’in, modellik, konuşmacılık ve yazarlık alanlarında da aktif olduğu ifade edildi. Hatta önümüzdeki aylarda Agadir’e yönelik bir tur planladığı öğrenildi.

