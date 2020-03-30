"Seyahat İzin Belgesi" e-Devletten de alınabilecek

Tüm hava ve karayolu toplu ulaşım araçlarında yolculuk için "Seyahat İzin Belgesi" şartıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, belgenin bundan böyle e-Devlet’ten de alınabileceğini duyurdu. Diğer taraftan Antalya’da Havalimanı ve otogarda bulunan seyahat izin kurullarının da görevlerine devam edeceği bildirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ek kararda Antalya’da havayolu ile seyahat edecek yolcuların havalimanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, THY, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan “Seyahat İzin Kurulları” tarafından düzenlenmiş Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyeceğine karar verilmişti.

Başvuruda yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi’nin bundan böyle e-Devlet’ten de alınabileceğini duyurdu. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısında" denildi.