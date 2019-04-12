Seyahat sırasında yapılmaması gerekenler nelerdir?

Şu ana kadar çoğunlukla seyahat sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Peki seyahat sırasında yapılmaması gerekenler neler? Biletall Blog sizler için yazdı. İyi Okumalar!

HAVAALANINDA DÖVİZ BOZDURMAK

Seyahat sırasında yapılmaması gereken şeylerin başında havaalanında döviz bozdurmak geliyor. Birçok ülkenin para birimlerinin farklı olması nedeniyle başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde, ya kendi paranızı o ülkenin parasına ya da o ülkenin parasını kendi ülkenizin parasına çevirmeniz için bir döviz bürosuna ya da ATM’ye uğramanız mutlaka gerekecektir.

Fakat bu döviz işlemini havaalanındaki büro ya da ATM makinelerinde gerçekleştirmek istemeyebilirsiniz. Zira, çoğunlukla %0 komisyon alındığı yazsa ya da söylense de, yüksek tutarlarla işlem yaptığınız takdirde büyük para kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz. ATM’lerin bozulma ihtimali olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Eğer hafta sonuysa ve zamanınız kısıtlıysa, ATM’nin para vermemesi gibi herhangi bir sorun meydana geldiğinde gerekli işlemlerin yapılması için pazartesi gününü beklemeniz gerekebilir.