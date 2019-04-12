Mynet Trend

Seyahat sırasında yapılmaması gerekenler nelerdir?

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 12.04.2019 07:46 | Son Güncelleme

Dünya genelinde her gün milyonlarca insan çeşitli nedenler dolayısıyla seyahat ediyor. Eğer bu yazıyı okuyorsanız sizin de bu insanlardan biri olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Seyahat sırasında olumsuz şeylerle karşılaşmak kimsenin istemeyeceği durumlardan biridir. Sizde yolculuğunuz sırasında bir aksilik çıkmasın istiyorsanız bunlara dikkat edin!

Seyahat sırasında yapılmaması gerekenler nelerdir?

Şu ana kadar çoğunlukla seyahat sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Peki seyahat sırasında yapılmaması gerekenler neler? Biletall Blog sizler için yazdı. İyi Okumalar!

HAVAALANINDA DÖVİZ BOZDURMAK

Seyahat sırasında yapılmaması gereken şeylerin başında havaalanında döviz bozdurmak geliyor. Birçok ülkenin para birimlerinin farklı olması nedeniyle başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde, ya kendi paranızı o ülkenin parasına ya da o ülkenin parasını kendi ülkenizin parasına çevirmeniz için bir döviz bürosuna ya da ATM’ye uğramanız mutlaka gerekecektir.

1554992596_doviz_bozdurma

Fakat bu döviz işlemini havaalanındaki büro ya da ATM makinelerinde gerçekleştirmek istemeyebilirsiniz. Zira, çoğunlukla %0 komisyon alındığı yazsa ya da söylense de, yüksek tutarlarla işlem yaptığınız takdirde büyük para kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz. ATM’lerin bozulma ihtimali olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Eğer hafta sonuysa ve zamanınız kısıtlıysa, ATM’nin para vermemesi gibi herhangi bir sorun meydana geldiğinde gerekli işlemlerin yapılması için pazartesi gününü beklemeniz gerekebilir.

TURİSTİK BÖLGELERİN YAKINLARINDA YEMEK YEMEK

Özellikle turistik bölgelerde bulunan işletmeler, olduğundan daha yüksek tutarda hizmet sunabiliyor. Farklı bir ülkeye ilk kez seyahat eden birçok insan da ‘’Demek ki burada fiyatlar böyleymiş, yapacak bir şey yok’’ düşüncesiyle bu tür turistik bölgelerdeki restoran gibi mekanlarda olduğundan yüksek meblağlarda ödemeler yapabiliyorlar.

pizza-3007395_1920

Turistik yerlerin yakınlarındaki mekanlardan ziyade biraz daha uzakta bulunan mekanları tercih etmek cüzdanlarınızın doluluk oranındaki düşüşü minimuma indirgeyecektir.

ÜLKE GELENEKLERİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAMAK

Eğer daha önce hiç bulunmadığınız bir ülkeye seyahat edecekseniz öncelikle o ülke hakkında genel bir araştırma yapmalısınız. Dünyada resmen tanınan ülkelerin sayısı 173. 173 ülke, birbirinden farklı 173 kültür anlamına geliyor. Sizin kültürünüzde normal olarak karşılanan bir şey başka bir kültürde çok kaba bir hareket olarak algılanabilir.

1554992596_ulke_arastirma

Örneğin; birçok Asya ülkesinde yemek yerken ağız şapırdatmak yemeği yapan kişiye karşı bir saygı göstergesidir. Fakat ülkemiz de dahil olmak üzere birçok batı ülkesinde bu durum kaba bir hareket olarak görülmektedir. Bu nedenle bir ülkeye seyahat etmeden önce araştırma yapmamak kötü sonuçlar doğurabilir.

SEYAHAT SİGORTASI YAPTIRMAMAK

Listemizin sonunda ‘’seyahat sigortası yaptırmamak’’ bulunuyor. Kapsamlarına göre değişmekle birlikte seyahat sigortaları yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde sizi birçok riske karşı koruyor.

1554992596_seyahat_suresince_yapilmamasi_gerekenler

Seyahat sigortası sayesinde uçak bileti iptali gibi durumlarda zararınız karşılanır, eğer uçuşunuz ertelenirse konaklama ihtiyaçlarınız karşılanır, bagaj kayıp/çalıntı durumlarında zararınız karşılanır ve yurt dışında meydana gelebilecek herhangi bir kaza ya da hastalık durumlarında tedavi masraflarınız karşılanır. Sigortaların kapsamlarına göre bu skalayı genişletmek mümkün. Seyahat sigortası yaptırmamak sizi bütün bu risklere karşı açık hale getirir.


PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
Doğanın en güzel renklerini bir arada görün!Doğanın en güzel renklerini bir arada görün!
Japonya'nın yeniden doğuşu simgeleyen kiraz çiçekleri 'sakura' Japonya'nın yeniden doğuşu simgeleyen kiraz çiçekleri 'sakura'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seyahat uyarısı seyahat sigortası

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı! Açıklandı

İşte Ekrem İmamoğlu'nun derbi planı! Açıklandı

Herkes gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi itiraf etti

Herkes gözyaşlarına boğuldu! Canlı yayında her şeyi itiraf etti

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğanın en güzel renklerini bir arada görebildiğiniz eşsiz gezi noktası: Yedigöller

Doğanın en güzel renklerini bir arada görün!

Japonya'nın yeniden doğuşu simgeleyen kiraz çiçekleri 'sakura'

Japonya'nın yeniden doğuşu simgeleyen kiraz çiçekleri 'sakura'

Bu yöntemi kullanarak yazın tatilinizi uzatın!

Bu yöntemi kullanarak yazın tatilinizi uzatın!

Anadolu'nun ilk medresesi yıllara meydan okuyor

O Anadolu'nun ilki! Yıllara meydan okuyor

Yoğun talep kampanyaları iptal ettirdi!

Yoğun talep kampanyaları iptal ettirdi!

Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

Orta Doğulu turistlerin Atatürk sevgisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.