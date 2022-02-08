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Seyhan Soylu'dan Ece Erken yorumu! "Umarım en yakın zamanda mirasını alır ve..."

08.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in hakkında suç duyurusunda bulunduğu Seyhan Soylu Al Sana Haber'de yeni açıklamalar yaptı. Seyhan Soylu "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı. Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" dedi.

Seyhan Soylu'dan Ece Erken yorumu! "Umarım en yakın zamanda mirasını alır ve..."

Sisi olarak da bilinen Seyhan Soylu Ece Erken'in kocasının öldürülmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Daha önce Erken'e sert ifadeler kullanan Sisi son yayınında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı" dedi. Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bu olaylardan önce Dubai'ye tatile gidip 60 bin dolar harcadığını söyledi.

Seyhan Soylu konuşmasında "Ağzımdan kötü bir şey çıkmaz, kız acılı. Ben rahmetlinin söylemiş olduklarını duyurdum. İftira atmam. Ece umarım en yakın zamanda mirasını alır şöyle bir tatile gider" yorumunda bulundu.

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Sisi daha sonra ise imalı bir şekilde "60 bin dolara ben metres olmaya razıyım. Kendime söylemiş olduklarım kimseyi bağlar mı? Benim yaptığımı yapmayın yuva yıkmayın. Ben Ece'ye söylemiyorum bana yazan ahlaksızlara..." dedi.

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Ece Erken Seyhan Soylu
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