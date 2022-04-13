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Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli? Filiz Akın'a benzemek için ameliyat olmuştu! Seyhan Soylu kaç yaşında?

13.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Al Sana Haber programında yapmış olduğu yorumlarla dikkatleri üzerine çeken ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu, geçtiğimiz günlerde Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın’a benzemek için ameliyat masasına yatmıştı. Ameliyattan çıkmış olan Seyhan Soylu’nun son hali ise şaşırttı. Ajda Pekkan’a benzediği görülen Soylu'nun hayatı da merak edildi. Peki Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli? Seyhan Soylu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Seyhan Soylu kimdir, aslen nereli? Filiz Akın'a benzemek için ameliyat olmuştu! Seyhan Soylu kaç yaşında?

Ünlü isim Seyhan Soylu Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'a benzemek için bir dizi ameliyat oldu. Soylu, 8 saat süren ameliyat sonrasında ise son halini paylaştı. Peki Seyhan Soylu kimdir?

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Seyhan Soylu, Türkiye'de tanınmış bir figürdür. Daha önce birkaç kez siyasete karışmış, yüksek profilli bir trans kadın ve medya figürü olan ismi herkes Sisi lakabı ile bilmektedir. Tam ismi Seyhan Soylu olarak bilinen Sisi, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

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Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isim olmanın yanı sıra tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapmıştır. Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasındadır.

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55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 senesinde Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmiştir. Seyhan Soylu bir dönem Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınmıştır.

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SİYASETE GİRECEKTİ ANCAK GERÇEKLEŞMEDİ

Yine kendisini milliyetçi travesti olarak tanımlayan Seyhan Soylu'nun kolunda bozkurt dövmesi bulunmaktadır. Daha önce bir dönem MHP'den teklif aldığını ancak "MHP'yi zorda bırakmamak" için kabul etmediğini açıklamıştır.

ESTETİKLİ HALİ ŞAŞIRTTI

İşte Seyhan Soylu'nun estetik operasyon sonrası son hali...

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Filiz Akın Seyhan Soylu
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