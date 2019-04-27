Seyid Çolak: Filmlerimde Rus kültürüyle bağ kurmak istiyorum

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye’nin "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde, dünya prömiyeri yapılan "Kapan" filminin yönetmeni Çolak, festivali ve Rus kültürünü AA muhabirine değerlendirdi.

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Kapan" filminin yönetmeni Çolak, bu festivale ilk kez katıldığını dile getirerek, "Dünyanın en önemli festivallerinden birisinde filmin prömiyerini yaparak, amacımıza ulaşmış olduk. Burada yarışmak bizim için önemliydi. Filmimizi dünyanın tüm festivallerine göndermek için fırsatımız oluştu." dedi.

Çolak, festivalin kendisi için çeşitli ülkelerden gelen yönetmen ve oyuncularla tanışmasına vesile olduğunu belirtti.

Filmin hikayesinin izole edilmiş bir adada geçtiğini anlatan Çolak, "Zor bir hikayeyi anlatmaya çalıştık. Rus izleyicileri, hikayeyi baştan sona kadar anlamış. Bu beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Çolak, yeni film projesi için hazırlıklar yaptığını anlatarak, "Senaryomda, Rus bir karakteri yazarsam, Rus oyuncularla setimi paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.