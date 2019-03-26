Mynet Trend

Seyir halinde cep telefonuyla ilgilendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 08:10 | Son Güncelleme

Konya'da bir yolcu minibüsünde bulunan şoför, direksiyon başında telefonuyla ilgilenirken kazaya davetiye çıkardığı anlar bir yolcu tarafından kayda alındı.

Konya'da şehir içinde yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, direksiyon başında iken sürekli cep telefonunun ekranına bakıp, telefonuna bir şeyler yazdı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Gözü önünde çalındıGözü önünde çalındı
Beyninizin kıvrımlarını zorlayacak 15 ilginç görsel...Beyninizin kıvrımlarını zorlayacak 15 ilginç görsel...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konya şoför direksiyon cep telefonu

En Çok Okunan Trend Haberler

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde götürüldüler!

Dehşete düşüren görüntü! Bu halde götürüldüler!

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Herkes onu konuşuyor! Bir Türkiye uyarısı daha...

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Apple TV Netflix'ten farklı ne vaadediyor?

Yeni Apple TV Netflix'ten farklı ne vaadediyor?

Köpeği gözü önünde çalındı

Gözü önünde çalındı

Beyninizin kıvrımlarını zorlayacak 15 ilginç görsel...

Beyninizin kıvrımlarını zorlayacak 15 ilginç görsel...

Eski patrona rekor tazminat talebi! Gerekçesi biraz 'kokulu'

Eski patrona rekor tazminat talebi! Gerekçesi biraz 'kokulu'

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Mısırlı şarkıcıya büyük şok!

Mısırlı şarkıcıya büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.