Seyir halinde cep telefonuyla ilgilendi

Konya'da şehir içinde yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, direksiyon başında iken sürekli cep telefonunun ekranına bakıp, telefonuna bir şeyler yazdı. O anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (DHA)
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