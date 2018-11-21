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Seyir halindeki araçta seks yaparken görüntülendiler

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

ABD'de otoyolda seyir halindeki aracın içinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüsü sosyal medyada olay oldu.

Seyir halindeki araçta seks yaparken görüntülendiler

ABD’nin Kansas eyaletinde çekilen görüntülerde, otoyolda hızla giden bir aracın içindeki hareketliliği fark eden bir başka sürücü, telefonuyla olayı kaydetmeye başladı.

Sürücü koltuğunda bir çiftin cinsel ilişkiye girdiğini görüntüleyen adam, şaşkınlığını üstünden attıktan sonra kornaya basarak çiftin dikkatini çekmeye çalıştı.

SEYİR HALİNDEYKEN SEVİŞMEYE DEVAM ETTİLER

Kazaya davetiye çıkaran umursamaz çift, adamın kendilerini fark etmesi üzerine el hareketinde bulunarak hızlarını daha da artırdı.

Video sosyal medyada paylaşılırken kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Olayı yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, çiftin yaptığının kabul edilemez olduğunu söylerken, videoyu kaydeden kişinin de trafiği tehlikeye attığını savundu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Millet burda yapıyor böyle heberleri okyanusun diyer tarafında aramayın Gelin kendi ülkenize bakın Millet o siyah camlı araçların içinde neler yapıyor
güzel bi fantezi ama tehlikeli :)
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