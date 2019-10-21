Mynet Trend

Seyir halindeki beton mikseri faciaya davetiye çıkardı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 21.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Şile yolunda seyir halinde olan beton mikseri, kasasındaki betonu yola dökerek ilerledi. Mikser sürücüsü bu davranışıyla hem sürücülerin canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Şile yolunda geçtiğimiz günlerde yaşandı. Yolda seyir halinde olan bir beton mikseri sürücüsü, mikserdeki betonu yola ve yol kenarına dökerek ilerledi. Sürücü bu sorumsuz hareketiyle hem yoldaki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı hem de trafik güvenliğini alt üs etti. Ayrıca sürücünün, yola beton dökmesi olası bir faciaya da davetiye çıkardı.

Beton mikseri sürücüsünün yola beton dökerek ilerlediği anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde beton mikseri sürücüsü yola beton dökerek ilerliyor. (İHA)

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Polisler bu magandanın peşinde!Polisler bu magandanın peşinde!
Saniyelerle ölümden kurtulduSaniyelerle ölümden kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şile beton mikseri

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

14 yaşındaki kızın feci sonu!

14 yaşındaki kızın feci sonu!

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Kız öğrenciye dayak! Sosyal medyada tepki yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek teker terörü kamerada! Polisler bu magandanın peşinde

Polisler bu magandanın peşinde!

Akılalmaz kaza! Saniyelerle ölümden kurtuldu

Saniyelerle ölümden kurtuldu

Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Kadını kurtarmak için canını hiçe saydı

Dehşete düşüren anlar kamerada! Kurtarmak için canını hiçe saydı

Edirne'de 65 yaşındaki adam evinin banyosunda ölü bulundu

Eşi yıkıldı! Komşuları tarafından bu halde bulundu

Siirt'te yıldırım çarpan çocuk hayatını kaybetti

Zamanla yarış! Kurtarmak için her şeyi yaptılar ama...

Denizli'de boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadının feryadı: Ölmek istemiyorum

Kocası dehşeti yaşattı! 'Ölmek istemiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.