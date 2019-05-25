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Seyir halindeki dolmuştan düşen kadın yaralandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.05.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bilecik'te yolcu dolmuşu durmadan inmeye çalışan bir kadın düşerek yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Bilecik'te yolcu dolmuşu durmadan inmeye çalışan kadın düşerek yaralanırken, bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Beşiktaş Mahallesi'ne giden yolcu dolmuşu, durağa yaklaştığı sırada bir kadın araç tam olarak durmadan inmeye çalışınca dengesini kaybederek düştü. Hafif yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kadının dolmuştan düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik yolcu dolmuşu kadın

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